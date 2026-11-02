L'avenir de l'attaquant brésilien Endrick avec le Real Madrid suscite de plus en plus d'interrogations, après qu'il s'est retrouvé éloigné d'un temps de jeu régulier depuis le début de la saison, malgré l'attachement de son entraîneur José Mourinho à son maintien et son refus d'ouvrir la porte à son départ lors du dernier mercato estival.

Dans ce contexte, et selon le site Calciomercato, l'AC Milan suit de près la situation du joueur, en vue d'une nouvelle tentative pour le recruter lors du mercato hivernal en janvier, dans l'espoir de profiter de son besoin d'une véritable opportunité pour prouver ses qualités, et de lui offrir l'espace qui lui fait défaut dans la capitale espagnole.

111 minutes seulement avec le Real Madrid

Les chiffres d'Endrick reflètent l'ampleur de ses difficultés à obtenir du temps de jeu : il a disputé 5 matchs avec le Real Madrid cette saison, pour un total de 111 minutes seulement, et n'a été titulaire que lors d'une seule rencontre, selon les statistiques du site officiel du club.

Ses apparitions ont été très limitées en début de saison, lorsqu'il s'est contenté de quelques minutes face à Elche, avant d'obtenir une plus grande opportunité face à la Roma en Ligue des champions, où il a joué 37 minutes, marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire palpitante sur le score de 4-3, remportant ainsi le titre d'homme du match.

Malgré cette belle prestation, cela ne s'est pas transformé en un temps de jeu régulier, Endrick continuant d'obtenir de courtes périodes sur le terrain, ce qui soulève des points d'interrogation quant à sa capacité à progresser en l'absence de continuité.

Mourinho refuse son départ malgré son faible temps de jeu

Le paradoxe est que Mourinho a affiché un attachement évident à l'attaquant brésilien, affirmant même publiquement qu'il ne permettrait pas son départ facilement, et déclarant que les clubs intéressés par son recrutement devaient attendre, ajoutant qu'Endrick est un joueur qu'il apprécie beaucoup et qui possède un potentiel énorme, et qu'il ne pensait pas qu'il avait besoin de partir en prêt.

Mais l'entraîneur portugais a reconnu en même temps qu'il n'avait pas pu offrir au joueur les opportunités qu'il souhaitait, soulignant qu'une blessure musculaire l'avait éloigné de l'équipe pendant plus d'un mois, et que les circonstances des matchs après son rétablissement ne l'avaient pas aidé à jouer régulièrement.

L'AC Milan guette l'occasion de le relancer

Selon Calciomercato, l'AC Milan est en tête de la liste des clubs désireux de recruter Endrick en janvier, après avoir tenté de l'engager l'été dernier, avant que Mourinho n'interrompe les négociations et refuse de s'en séparer.

Gerry Cardinale, propriétaire de l'AC Milan, tient à ce transfert et espère tirer parti des relations du club avec l'agence du joueur, « Roc Nation », pour faciliter les négociations avec le Real Madrid.

Mais la tâche ne sera pas facile, compte tenu de l'intérêt que portent également la Roma, Aston Villa et Arsenal aux services de l'attaquant brésilien.

Un transfert à l'AC Milan représenterait une opportunité potentielle pour Endrick de retrouver un rôle de titulaire et d'obtenir du temps de jeu qui l'aiderait à poursuivre sa progression, plutôt que de se contenter d'apparitions ponctuelles avec le Real Madrid.

La décision finale reste liée à la position du club espagnol et à la volonté du joueur de rechercher une opportunité plus importante.