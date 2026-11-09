Un géant espagnol à l'affût : Zubimendi aux portes d'un départ d'Arsenal

Martin Zubimendi Martin Zubimendi est désormais candidat à un départ d'Arsenal au cours des derniers mois de la saison en cours, alors que les Gunners ont besoin de vendre plusieurs de leurs joueurs pour équilibrer leurs comptes financiers.

Le milieu de terrain espagnol figure parmi les noms susceptibles de partir, l'Atlético de Madrid étant intéressé par son recrutement.

Selon le quotidien espagnol « As », l'Atlético de Madrid fait partie des principaux clubs intéressés par le recrutement de Zubimendi, profitant des bonnes relations entre les deux clubs, ainsi que du désir du joueur de retrouver sa place et de se sentir important au sein de l'équipe.

Arsenal a besoin de dégager des liquidités financières dans les plus brefs délais, car malgré la saison réussie que réalise l'équipe sous la direction de Mikel Arteta, les comptes financiers ne se portent pas comme souhaité.

Le club prévoit de prolonger les contrats de seulement trois de ses joueurs clés, considérés comme des éléments indispensables de l'effectif, tandis que le reste des joueurs sera disponible à la vente afin d'améliorer la situation économique et de poursuivre la même approche que celle adoptée par le club avec Gabriel Martinelli, parti à Al-Hilal Saudi pour environ 70 millions d'euros.

Dans ces conditions, plusieurs joueurs devraient changer de destination au cours des prochains mois, parmi lesquels Viktor Gyökeres, Mikel Merino et Zubimendi, en plus d'autres noms.

L'Atlético de Madrid souhaite profiter des turbulences actuelles au sein d'Arsenal pour saisir l'opportunité de recruter le joueur, Zubimendi représentant une vieille cible pour le club madrilène.

L'Atlético avait déjà tenté de tâter le terrain quant à la possibilité de le recruter lorsqu'il était joueur de la Real Sociedad, allant jusqu'à prendre contact avec son entourage pour sonder sa position, mais le joueur était déjà parvenu à un accord avec le club du nord de Londres à cette époque.

Aujourd'hui, après un début de saison qui n'a pas été exempt de ratés, Zubimendi est devenu l'un des noms susceptibles de quitter l'Emirates Stadium dans un avenir proche, non pas en raison d'un recul de son engagement ou d'un manque de qualité, mais à cause de la nécessité financière qui s'impose au club anglais.

Contrairement à la saison dernière, durant laquelle il est resté en lice jusqu'en mars pour le prix du meilleur transfert de Premier League, le rôle de Zubimendi a nettement reculé, au point qu'il est devenu l'une des options de rotation de l'effectif.

Le recrutement de Bruno Guimarães, qui s'est rapidement adapté à l'équipe championne de Premier League, est venu compliquer davantage l'accès de Zubimendi au temps de jeu, celui-ci n'ayant plus guère de marge pour disputer une place de titulaire.

Le joueur n'a participé qu'à 380 minutes réparties sur 12 matchs depuis le début de la saison en cours, et n'a disputé une rencontre complète qu'une seule fois, face au Slavia Prague en Ligue des champions, tandis que le reste de ses apparitions s'est limité à quelques minutes, un bilan faible pour un joueur qu'Arsenal avait recruté pour 60 millions d'euros il y a moins de deux ans.

Arsenal cherche à récupérer la valeur de l'investissement consenti pour recruter le milieu de terrain espagnol, tandis que les bonnes relations entre les deux clubs apparaissent comme un facteur susceptible de faciliter la conclusion de l'opération, d'autant plus que le dossier Julián Álvarez, qui a connu des mouvements l'été dernier, reste présent dans les coulisses de l'Emirates Stadium.

En conséquence, il ne semble pas exclu qu'Arsenal accorde à l'Atlético de Madrid une réduction sur le montant de l'opération durant la période des fêtes de Noël, mais la conclusion des négociations ne sera assurément pas facile, malgré la volonté et l'enthousiasme du club madrilène pour boucler ce recrutement.