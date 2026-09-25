La sélection marocaine a réalisé un exploit historique à l'échelle africaine après avoir provisoirement dépassé son homologue brésilienne au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), occupant ainsi la cinquième place mondiale pour la première fois de son histoire.

Le Maroc a reçu un cadeau du Brésil, la Seleção ayant concédé le match nul 1-1 dans les dernières secondes face à l'Australie, lors d'une rencontre amicale disputée ce vendredi.

En faisant match nul avec la sélection australienne, le Brésil a perdu 2,02 points sur son total cumulé, portant son capital à 1 802,90 points et reculant à la sixième place, selon le site de la FIFA.

De son côté, la sélection marocaine a profité de ce recul pour grimper provisoirement à la cinquième place avec un total de 1 803,99 points.

La sélection marocaine pourra consolider sa position à la cinquième place en cas de victoire face à son hôte le Gabon ce vendredi soir, pour l'entame de son parcours dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, une première apparition de l'équipe depuis la Coupe du Monde 2026.

Au classement, la sélection marocaine n'est actuellement devancée que par le quatuor : l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, dans cet ordre.

Le classement actuel en points, selon le site de la FIFA :

Fifa

Le Maroc égale la performance du Nigeria

Le Maroc a ainsi égalé le record détenu par le Nigeria en tant que meilleur classement pour une sélection africaine dans l'histoire, et cela remontait à 1994.

À l'époque, l'équipe des « Super Eagles » occupait la cinquième place, portée par son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 1994, ainsi que par sa belle prestation lors de la Coupe du Monde disputée aux États-Unis, où elle avait atteint les huitièmes de finale.

De son côté, la sélection australienne a grimpé à la 27e place du classement de la FIFA, et à la troisième place à l'échelle asiatique, avec un total de 1 583,53 points, après avoir engrangé 2,02 points grâce à son match nul face au Brésil.

Il convient de rappeler que le classement actuel est provisoire, la FIFA devant annoncer le classement définitif et officiel après la fin de la trêve internationale en cours, le 7 octobre prochain.