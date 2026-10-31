Un exploit historique grâce aux pieds des autres : Simeone dévoile le secret de son chiffre légendaire

L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, a exprimé sa gratitude après avoir égalé le record de Luis Aragonés, en tant qu'entraîneur ayant remporté le plus de victoires dans l'histoire du championnat espagnol, soulignant que cet accomplissement n'aurait pas été possible sans le soutien du club et l'engagement des joueurs au fil des années écoulées.

Simeone a réalisé un exploit historique après avoir égalé le record détenu par Luis Aragonés, en tant qu'entraîneur ayant remporté le plus de victoires dans l'histoire du championnat espagnol.

Simeone a atteint 345 victoires en 565 matches disputés en Liga, pour 123 nuls et 98 défaites, égalant ainsi le record d'Aragonés, qui avait obtenu 344 victoires en 756 matches, dans un exploit qui reflète la grande continuité de l'entraîneur argentin tout au long de ses années à la tête de l'Atlético Madrid.

Simeone s'est exprimé, après la victoire de l'Atlético Madrid face à Levante, au sujet de l'égalisation de ce record historique, insistant sur le fait que cet accomplissement ne lui appartient pas à lui seul, mais représente le fruit d'un travail collectif étalé sur 15 années au sein du club.

L'entraîneur argentin a déclaré : « Je n'ai pas le sentiment que cet accomplissement m'appartient à moi seul, c'est un accomplissement partagé. Je me souviens du moment où Miguel Ángel Gil y a pensé, alors que je n'avais aucune expérience en Europe, à l'exception de ma période à Catane. Sans cette opportunité et ce soutien, nous ne serions pas parvenus à ce stade, ni ceux qui m'ont accompagné. »

Il a ajouté : « Tous mes remerciements et toute ma reconnaissance aux joueurs. Leur engagement et leur jeu conforme au plan ont renforcé ma position. Je les remercie après chaque match, car rester dans un même club pendant 15 ans n'est pas chose facile. Je suis reconnaissant envers tout le monde, et sans eux tous, je ne serais pas parvenu à ce stade. »

Au sujet de la victoire face à Levante, Simeone a expliqué que le match avait débuté de manière difficile et intense, indiquant que l'arrêt de Jan Oblak sur une frappe dangereuse avait aidé l'équipe à comprendre les points faibles de l'adversaire, avant que les événements de la rencontre ne s'enchaînent, parmi lesquels le but refusé de Morten et le but de Grimaldo.

L'entraîneur argentin a salué la prestation de son équipe en seconde période, affirmant que ce qu'ont montré les joueurs est le résultat du travail effectué à l'entraînement, et a par ailleurs loué la vision de Baena ainsi que les déplacements de Giuliano, insistant sur le besoin de l'équipe de disposer de tous ses éléments.

Concernant la lutte pour le titre de champion, Simeone a qualifié la phase actuelle de décisive, mais a affirmé que le chemin était encore long, et que son équipe abordait les compétitions match après match, avec la nécessité de faire preuve d'humilité, de travailler au développement du rendement et de trouver les bonnes associations entre les joueurs.

Il a également indiqué que l'équipe disposait de plus grandes capacités par rapport aux années précédentes, soulignant que l'Atlético avait réalisé son dernier exploit en l'absence de Koke, ce qui reflète l'importance du travail collectif pour offrir aux joueurs dotés de qualités offensives l'occasion de montrer leur potentiel.

Au sujet de Grimaldo, Simeone a révélé que le club était convaincu de son adéquation avec le style de l'Atlético Madrid, après avoir perçu son désir de rejoindre l'équipe lors d'une conversation qu'ils ont eue, expliquant que son style offensif offre à l'équipe la capacité de percer les défenses adverses.

Il a conclu ses propos en indiquant que Grimaldo était chargé de l'exécution des penalties, exprimant son espoir de le voir continuer à offrir ce niveau de performance, malgré la difficulté de la tâche qui l'attend lors des prochains matches.