Un exploit gâché par Messi : Mbappé entre dans l'histoire de la Ligue des champions avec son premier centenaire

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, est entré par la grande porte dans l'histoire de la Ligue des champions, en atteignant la barre des 100 depuis ses débuts dans la compétition.

Le Real Madrid s'est rendu ce mercredi sur la pelouse de l'AEK Athènes, au stade Agia Sophia, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Mbappé a inscrit le deuxième but du Real Madrid à la 78e minute de la rencontre, après avoir transformé un centre ras-de-terre du latéral néerlandais Denzel Dumfries dans le but vide.

Selon le réseau de statistiques « Opta », la star française a atteint grâce à ce but la 100e contribution depuis ses débuts en Ligue des champions, avec 74 buts et 26 passes décisives.

Mbappé est ainsi devenu le deuxième joueur le plus rapide à atteindre la 100e contribution dans la compétition européenne, à égalité avec le Polonais Robert Lewandowski, star du Bayern Munich et ancien du Barça, puisqu'ils l'ont fait en 102 matchs.

Seule la légende argentine Lionel Messi devance les deux stars française et polonaise, lui qui a atteint les 100 contributions en Ligue des champions après seulement 101 matchs.

Mbappé a réalisé un autre exploit avec ce but, cette rencontre devenant la sixième consécutive au cours de laquelle la star française marque en Ligue des champions.

Le joueur de 27 ans a égalé sa plus longue série de ce type dans la compétition européenne, lorsqu'il avait marqué lors de 6 matchs consécutifs avec son ancien club, le Paris Saint-Germain, entre novembre 2021 et septembre 2022.