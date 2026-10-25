Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a continué d'écrire de nouvelles pages de sa splendeur dans les Clasico, après avoir fait trembler les filets du Barça lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dimanche soir au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne, ajoutant ainsi une nouvelle performance à son palmarès riche en records.

Le but de l'ouverture du score pour la Maison Blanche est survenu après que Diomande a adressé un centre venu du côté gauche, que Gerard Martín a tenté d'écarter mais qu'il n'a pas réussi à gérer comme il le fallait ; le ballon a heurté Mbappé, qui en a modifié la trajectoire du pied avant qu'il ne finisse au fond des filets du gardien Joan García. Il a ensuite inscrit le deuxième but à la 87e minute.

Les statistiques de la star française ne se sont pas arrêtées au fait de faire trembler les filets lors de cette rencontre tant attendue, puisque le compte français « Stats Foot » a révélé une nouvelle performance en matière de buts réalisée par l'attaquant du Real Madrid à l'échelle des grands championnats européens.

Le compte a indiqué que Mbappé a porté son total à 258 buts dans les cinq grands championnats au cours de sa carrière professionnelle, dépassant l'ancienne légende du Real Madrid Raúl González, qui avait inscrit 256 buts.

Le compte a ajouté que le Barça fait partie des équipes qui ont le plus encaissé de buts face à Mbappé en matchs officiels, ses filets ayant tremblé 14 fois devant la star française, seul Montpellier le devançant dans cette liste avec 15 buts encaissés, signe de la présence remarquable de l'attaquant français en matière de buts face à l'équipe catalane.

Dans le même contexte, le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques, a mis en lumière le départ exceptionnel de Mbappé dans les Clasico, après qu'il a inscrit 8 buts lors de ses 7 premiers matchs dans cette confrontation historique entre le Real Madrid et le Barça.

Le compte a précisé que seuls trois joueurs étaient déjà parvenus à réaliser « 7 buts lors des 7 premiers matchs » dans l'histoire du Clasico, qui s'étend sur plus de 124 ans, et tous l'ont fait il y a plus de 75 ans : Bernabéu en 1916, Samitier en 1932 et Pahíño en 1951.

Ainsi, Mbappé inscrit son nom aux côtés d'un groupe rare de joueurs dans les annales du Clasico, confirmant sa capacité à laisser son empreinte en matière de buts dans l'une des confrontations les plus célèbres et les plus disputées du football mondial.











