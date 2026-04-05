Un expert juridique dévoile l'issue de la plainte déposée par Al-Hilal contre Renaissance Berkane

Les répercussions de la crise entre le club Al-Hilal et le club marocain Renaissance Berkane se poursuivent, suite à la plainte déposée par le club soudanais auprès de la Confédération africaine de football (CAF) concernant l'éligibilité du joueur Hamza Al-Mousawi pour les deux rencontres entre les deux équipes en quarts de finale de la Ligue des champions africaine, qui se sont soldées par la qualification de l'équipe marocaine après un match nul (1-1) au Maroc et une victoire (1-0) au Rwanda.

La direction d’Al-Hilal estime que le joueur n’était pas admissible à participer en raison de la confirmation de sa consommation de substances dopantes, et a demandé à la CAF d’ouvrir une enquête urgente sur cette affaire.

Le club a adressé cinq communications officielles à la Confédération africaine entre le 23 mars et le 3 avril, sans recevoir de réponse officielle, ce qui l'a poussé à publier un communiqué au ton très ferme dans lequel il critiquait ce qu'il qualifiait de « silence administratif inacceptable ».

Lire aussi : Déroulements graves dans la plainte du Hilal soudanais contre Nahda Berkane



Face à l'intensification de la polémique, la CAF a annoncé la tenue d'une audience le jeudi 9 avril prochain pour examiner la plainte, deux jours seulement avant le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions entre l'Armée royale et Renaissance Berkane.

Al-Hilal a demandé qu’une décision définitive soit rendue avant le 6 avril, ou que le match soit reporté jusqu’à ce que le verdict soit rendu, laissant entendre qu’il ferait appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) si ses demandes n’étaient pas satisfaites.

Dans ce contexte, l'expert en droit du sport Tarek Al-Alaimi a présenté, dans des déclarations au journal londonien « Al-Arabi Al-Jadid », une analyse juridique détaillée du dossier, écartant la possibilité que la CAF rende une décision allant à l'encontre de ses procédures antérieures. Al-Alaimi a déclaré : « Je ne pense pas que la Confédération africaine se contredira dans cette affaire, car le joueur et son équipe, Renaissance Berkane, ont respecté toutes les procédures définies par la Confédération africaine via la commission de discipline. »

Lire aussi : Diaz en tête : Arbeloa s'en prend au trio du Real... et la sanction est immédiate



Il a précisé : « Après confirmation du résultat positif du test auquel le joueur a été soumis, une sanction préventive initiale lui a été infligée, à savoir une suspension de 30 jours, puis la présidente de la commission de discipline a exercé les pouvoirs légaux dont elle dispose, (l'article 12, paragraphe 1, point d) du règlement stipule qu'il confère à la présidente de la commission de discipline la compétence d'annuler la mesure provisoire prononcée visant à suspendre le joueur pour une durée de 30 jours et de prononcer toute autre mesure provisoire de son propre chef), la suspension de l'application de la sanction de suspension préventive initiale, le joueur est donc redevenu éligible pour participer, étant donné qu'aucune décision préliminaire ou définitive ne suspend sa participation avec son équipe ».

Il a poursuivi : « Ni le joueur ni son équipe n’ont commis de faute, puisque c’est la commission qui a tardé à l’entendre, et ils ont donc bénéficié du délai dont ils disposaient. C’est pourquoi le recours du Hilal ne conduira pas à une modification du résultat du match, car l’équipe marocaine n’a pas commis de faute mais a respecté les procédures, la commission de discipline, par l’intermédiaire de sa présidente, étant seule habilitée à lever la sanction ».

Lire aussi : L'Espagne présente ses excuses officielles à l'Égypte pour son « comportement inapproprié » : nous prendrons des mesures strictes

