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Un expert en arbitrage tranche la polémique autour du but controversé d'Al Ahly

Al Anwar vs Al Ahli
Al Anwar
Al Ahli
King Cup
Arabie saoudite

Un instantané polémique

La rencontre entre Al-Ahli et Al-Anwar, dans le cadre de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, a été le théâtre d'une action arbitrale controversée après la validation d'un but en faveur d'Al-Ahli, lors d'une phase précédée d'une main dans le processus de construction de l'attaque.

Le but d'Al-Ahli a été inscrit par l'Arménien Edouard Spertsyan, après une frappe puissante qui a fini au fond des filets d'Al-Anwar, offrant à son équipe l'avantage durant la rencontre et la plaçant sur la voie de la qualification pour le tour suivant.

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Mais le but n'a pas été exempt de polémique, après que l'action a révélé une main du Brésilien Roger Ibañez, joueur d'Al-Ahli, avant le début de l'attaque qui s'est conclue par le but de Spertsyan.

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De son côté, l'expert en arbitrage Fahad Al-Mirdasi a tranché sur cette action lors de son intervention dans l'émission « Nadina », affirmant que la décision de valider le but n'était pas correcte en raison de la présence d'une faute au début du processus de construction de l'attaque.

Al-Mirdasi a déclaré : « Le but d'Al-Ahli n'est pas valable, car il y a une main d'Ibañez, joueur d'Al-Ahli, au début de la construction de l'attaque », soulignant que la faute a directement précédé le but et qu'elle aurait dû être sanctionnée, entraînant l'annulation du but.

Ainsi, le but inscrit par Spertsyan a suscité une polémique arbitrale malgré la beauté de la frappe, après qu'Al-Mirdasi a estimé que la main sur Ibañez a affecté la validité de l'attaque, faisant de cette action l'une des principales situations arbitrales de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Anwar.

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