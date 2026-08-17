Un expert en arbitrage tranche la polémique autour du but controversé d'Al Ahly

La rencontre entre Al-Ahli et Al-Anwar, dans le cadre de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, a été le théâtre d'une action arbitrale controversée après la validation d'un but en faveur d'Al-Ahli, lors d'une phase précédée d'une main dans le processus de construction de l'attaque.

Le but d'Al-Ahli a été inscrit par l'Arménien Edouard Spertsyan, après une frappe puissante qui a fini au fond des filets d'Al-Anwar, offrant à son équipe l'avantage durant la rencontre et la plaçant sur la voie de la qualification pour le tour suivant.

À lire aussi : Séisme sur le mercato : Al-Ittihad passe à l'action pour arracher Kessié dans les dernières minutes

Mais le but n'a pas été exempt de polémique, après que l'action a révélé une main du Brésilien Roger Ibañez, joueur d'Al-Ahli, avant le début de l'attaque qui s'est conclue par le but de Spertsyan.

De son côté, l'expert en arbitrage Fahad Al-Mirdasi a tranché sur cette action lors de son intervention dans l'émission « Nadina », affirmant que la décision de valider le but n'était pas correcte en raison de la présence d'une faute au début du processus de construction de l'attaque.

Al-Mirdasi a déclaré : « Le but d'Al-Ahli n'est pas valable, car il y a une main d'Ibañez, joueur d'Al-Ahli, au début de la construction de l'attaque », soulignant que la faute a directement précédé le but et qu'elle aurait dû être sanctionnée, entraînant l'annulation du but.

Ainsi, le but inscrit par Spertsyan a suscité une polémique arbitrale malgré la beauté de la frappe, après qu'Al-Mirdasi a estimé que la main sur Ibañez a affecté la validité de l'attaque, faisant de cette action l'une des principales situations arbitrales de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Anwar.