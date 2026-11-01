La dixième minute de la confrontation entre le Real Madrid et le Racing Santander a été le théâtre d'une vive polémique arbitrale, après que l'arbitre Munuera Montero a accordé un penalty en faveur de Kylian Mbappé, à la suite d'un contact avec le défenseur des locaux Prati à l'intérieur de la surface de réparation.

L'attaquant français s'est élancé vers le but, avant que le bras de Prati ne touche sa poitrine, le faisant tomber au sol, ce qui a conduit l'arbitre à siffler un penalty, à la grande stupéfaction des supporters du Racing et sous les protestations de ses joueurs.

Cependant, Iturralde González, l'ancien arbitre espagnol, a rejeté catégoriquement cette décision, estimant que le contact était léger et ne justifiait pas de siffler une faute. Il a déclaré : « Rien du tout. Ce n'est pas un penalty. »

La polémique s'est amplifiée en raison de la non-intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour annuler la décision, ce qui a poussé Iturralde à faire la comparaison avec une action survenue lors du match de Getafe environ une heure plus tôt, au cours de laquelle la technologie était intervenue sur une séquence qu'il a jugée similaire quant à la nature du contact.

Iturralde a affirmé que la cohérence des décisions arbitrales imposait l'intervention de la technologie vidéo dans les deux cas, ajoutant : « Si la technologie vidéo est intervenue sur la faute de Getafe, elle doit intervenir ici aussi », soulignant que l'évaluation de l'intensité du contact devait être soumise aux mêmes critères, que ce soit pour cette action ou pour une autre.

Les observations arbitrales ne se sont pas limitées au penalty de Mbappé, puisque les minutes précédentes avaient vu Diomande réclamer un penalty, après que Mantilla lui a marché sur le bout du pied à l'intérieur de la surface de réparation, mais Munuera Montero a décidé de laisser le jeu se poursuivre.

Sur cette action, Iturralde s'est rangé à l'avis de l'arbitre, expliquant que le contact était anodin et ne méritait pas de siffler un penalty, bien que Diomande ait boité pendant quelques minutes, avant de se rétablir et de poursuivre le match normalement.