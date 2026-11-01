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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Un expert en arbitrage dénonce la « double mesure » du VAR après le penalty du Real

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Le Real Madrid a obtenu un penalty à la dixième minute, lors de la rencontre face à Racing, dimanche soir, dans le cadre de la 11e journée de Liga.

Le journal AS a rapporté que Kylian Mbappé s'était élancé dans la surface de réparation et avait subi un léger contact avec le bras de Prati au niveau des muscles de la poitrine, avant de tomber au sol.

L'arbitre Munuera Montero a accordé un penalty, sous la stupeur des supporters du Racing Santander. Le contact existe bel et bien, mais il est très limité, et il est évident qu'il ne suffit pas pour siffler une faute.

Iturralde González, ancien arbitre et consultant arbitrage pour le journal AS et la radio Cadena SER, a déclaré : « Ce n'est pas un penalty. »

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La raison de la polémique tient au fait que la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage s'est abstenue d'intervenir, en raison de l'existence d'un contact entre les joueurs. Ce qui contredit ce qui s'était passé lors du match de Getafe une heure seulement auparavant, lorsque la technologie était intervenue dans une situation similaire, bien que le contact ait été extrêmement léger, au point qu'il existe un quasi-consensus sur le fait qu'il n'était pas suffisant pour siffler une faute, même s'il existait bel et bien.

Iturralde a déclaré : « Si l'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue sur la faute de Getafe, elle doit intervenir ici aussi. Et, du point de vue de la cohérence des décisions arbitrales, si l'on est intervenu dans ce cas-là pour une main posée sur le visage d'un joueur, il faut aussi intervenir dans ce cas-ci. »

Il a poursuivi : « Si l'on est intervenu dans un cas où il y avait un contact et où l'on a évalué son intensité, pourquoi n'intervient-on pas pour évaluer l'intensité de ce contact ? Les gens ne comprennent plus le fonctionnement de l'assistance vidéo à l'arbitrage. »

Quelques minutes plus tôt, une autre situation était apparue, dans laquelle un penalty aurait potentiellement pu être accordé en faveur de Diomande, après que Mantilla eut marché sur la pointe du pied du joueur ivoirien, mais l'arbitre Munuera Montero n'a sifflé aucune faute.

Iturralde estime que l'arbitre a pris la bonne décision dans ce cas, déclarant : « C'est une action fortuite, rien du tout, ce n'est pas un penalty. »

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