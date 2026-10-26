Gavi, la star du Barça, traverse l'une des périodes les plus délicates depuis son intégration en équipe première, après avoir vécu une situation sans précédent dans sa carrière.

Le journal Sport a indiqué que Gavi n'a pas pris part au Clasico, pour la première fois depuis ses débuts avec le Barça, et ce par choix technique.

L'entraîneur Hansi Flick n'a pas fait appel aux services de Gavi face au Real Madrid, un fait qui revêt une signification particulière au regard de l'importance que le joueur accorde à ces rencontres, sans oublier son esprit de compétition dans les grands matches.

De fait, Gavi a été l'une des figures les plus en vue parmi les déclarations ayant précédé le match, après avoir affiché publiquement son enthousiasme à l'idée d'affronter le rival de toujours.

Il avait déclaré samedi : « Dans les Clasicos, il faut livrer bataille. Peu importe la manière dont chacune des deux équipes aborde le match, ce sont des rencontres qui se jouent jusqu'à la mort. »

Ces propos reflétaient l'ardeur de Gavi, mais cet enthousiasme n'a pas trouvé de prolongement sur le terrain.

Sa présence sur le banc des remplaçants n'était pas une surprise, mais la surprise a résidé dans le fait que Flick ne lui ait accordé aucune minute de jeu.

La présence de Gavi dans le onze de départ s'est en effet limitée à une portée très restreinte cette saison, et les difficultés qu'il rencontre pour trouver une place dans l'équipe sont devenues de plus en plus évidentes au fil du temps.

L'entraîneur allemand avait évoqué sa situation avec lui en personne, et lui avait expliqué l'ampleur de la concurrence très rude qui existe au milieu de terrain.

Flick avait déclaré en septembre dernier : « Gavi a une grande ambition et veut jouer en permanence. Il a joué, puis s'est blessé, et il est ensuite revenu à la compétition, mais l'équipe fonctionne bien dans sa configuration actuelle, et il faut l'accepter. »

Ce message laissait entendre implicitement que Gavi allait devoir faire preuve de patience. Mais le problème réside dans le fait que sa situation menace de devenir encore plus compliquée. Le retour de Frenkie de Jong, qui a déjà retrouvé du temps de jeu face au Real Madrid, ouvre la porte à une nouvelle concurrence dans une zone du terrain où Pedri et Rodri semblent avoir assuré leurs places.

En outre, Fermín et Dani Olmo offrent d'autres options à caractère offensif. Et même Marc Bernal, au regard de ses caractéristiques et de son poste sur le terrain, devance Gavi en nombre de minutes de jeu dans certains scénarios.

Cette situation pourrait finir par faire de Gavi le dernier des milieux de terrain dans l'ordre des options de rotation de Flick.

À 22 ans, Gavi se retrouve face à un défi qu'il n'attendait pas. Après avoir surmonté de graves problèmes physiques, il a besoin de retrouver de la régularité et une présence influente dans l'équipe.

Il ne fait aucun doute qu'il possède un fort tempérament de compétiteur, mais il lui est désormais demandé de convaincre Flick qu'il mérite une place dans un milieu de terrain où il devient de plus en plus difficile de se réserver un strapontin, jour après jour.

Le contrat de Gavi avec le Barça court jusqu'en 2030, et il fait par ailleurs preuve d'un engagement total envers le club. Il reste néanmoins indispensable de suivre l'évolution de sa situation d'ici au mois de janvier prochain.

Flick mise sur une rotation limitée de ses joueurs, mais même dans le cadre de ces changements, les statistiques de Gavi ne paraissent pas bonnes. Il n'a été titulaire que lors de deux matches seulement, et n'a disputé qu'un faible nombre de minutes de jeu.

Sa mise à l'écart lors de ce Clasico est un fait très marquant, au regard de l'impact que Gavi avait l'habitude de laisser dans de telles rencontres.