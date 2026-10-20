Le Paris Saint-Germain et le Barça ont été contraints de procéder à deux changements précoces en raison de blessures lors de leur confrontation en Ligue des champions, un match qui a enregistré des statistiques rares dans l'histoire de la compétition.

Ousmane Dembélé est sorti sur blessure à la 19e minute, remplacé par Ferran Torres, lors d'un échange réunissant deux joueurs ayant déjà porté les couleurs du Barça.

Selon les données de MisterChip, c'est la septième fois dans l'ère de la compétition continentale sous l'appellation « Ligue des champions » qu'un joueur est remplacé par un autre ayant tous deux évolué sous le maillot du club adverse. Le dernier exemple en date remonte au 25 octobre 2022, lorsque Haaland est sorti et Akanji est entré lors du match entre Manchester City et le Borussia Dortmund.

Dembélé a signé le deuxième changement le plus rapide d'un titulaire dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, après la sortie de Modeste M'Bami à la sixième minute face à Porto, le 7 décembre 2004.

Le Barça a ensuite été contraint de procéder à un autre changement à la 27e minute, après la blessure de Dani Olmo, remplacé par Fermín López.

Il s'agit ainsi du dixième match dans l'ère de la Ligue des champions où un titulaire de chacune des deux équipes est remplacé au cours des 30 premières minutes, et du premier depuis 19 ans.

Ce fait ne s'était plus produit depuis la confrontation entre Beşiktaş et Marseille, le 28 novembre 2007, lorsque Cissé était sorti à la 20e minute et Samir Nasri à la 26e minute.