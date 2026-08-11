Le Français Paul Pogba, joueur de Monaco, a subi une nouvelle rechute, un coup dur avant le début de la nouvelle saison.

Le journal « AS » a indiqué que le milieu de terrain français n'a pas terminé la séance d'entraînement de ce jour avec Monaco en Angleterre. En effet, alors qu'il participait à un match réduit, le champion du monde 2018 a ressenti une douleur à la cuisse gauche.

Ce n'est pas le bon moment pour une blessure de Pogba : il n'a disputé que 45 minutes durant la préparation de la saison. Il avait commencé à s'entraîner avec l'équipe à la fin de la semaine dernière, mais il souffre désormais d'une rechute.

La saison dernière, Pogba n'a disputé que six matchs avec Monaco, ayant souffert de plusieurs blessures et manqué une grande partie de la saison.

Compte tenu du manque de clarté sur sa condition physique à l'issue de la période des fêtes, Thiago Scuro, le directeur général du club, a déclaré que la préparation de la nouvelle saison serait l'occasion d'évaluer le joueur français.

Pogba est âgé de 33 ans et, après sa suspension pour dopage, il fait face à un avenir incertain. Il avait atteint le sommet de son rendement après la Coupe du monde 2018, un tournoi lors duquel il était un joueur clé de l'équipe de France.

Après la Coupe du monde, la carrière de Pogba a nettement décliné. Il est resté à Manchester United jusqu'à la saison 2021-2022, avant de revenir à la Juventus dans le cadre d'un transfert libre.

Son arrivée en Italie ne s'est pas déroulée comme prévu. En août 2022, son frère a affirmé que le milieu de terrain avait engagé un sorcier pour nuire à Mbappé.

Et deux ans plus tard, Mathias Pogba a été condamné à un an de prison pour extorsion à l'encontre de son frère.

En 2024, Paul Pogba a été condamné à une suspension de quatre ans pour dopage. Le joueur français n'a reçu que de mauvaises nouvelles.

Néanmoins, la durée de sa suspension a été réduite et, en 2025, il est revenu disputer un match de football.