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Hussein Hamdy
Traduit par

Un embouteillage place Flick dans une situation embarrassante avant le duel face à Galatasaray

H. Flick
P. Cubarsi
FC Barcelone
Galatasaray
Ligue des Champions
Allemagne
Espagne
Turquie

Ce ne sont pas les habitudes de l'entraîneur allemand

L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, s'est retrouvé dans une situation embarrassante à 24 heures du duel face à Galatasaray, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le journal espagnol As, les organisateurs de la conférence de presse de Flick à Istanbul ont été contraints de la reporter de 30 minutes en raison du retard de l'arrivée du technicien allemand.

Le quotidien espagnol a précisé que de nombreux journalistes étaient présents et ont attendu l'arrivée de Pau Cubarsi et de Hansi Flick, tous deux en retard sur l'horaire prévu à cause des embouteillages à Istanbul.

Barcelone s'était imposé 5-1 face au Feyenoord lors de la première journée, tandis que les hommes de Hansi Flick cherchent à décrocher la première victoire du Barça à l'extérieur


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