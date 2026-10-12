L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, s'est retrouvé dans une situation embarrassante à 24 heures du duel face à Galatasaray, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le journal espagnol As, les organisateurs de la conférence de presse de Flick à Istanbul ont été contraints de la reporter de 30 minutes en raison du retard de l'arrivée du technicien allemand.

Le quotidien espagnol a précisé que de nombreux journalistes étaient présents et ont attendu l'arrivée de Pau Cubarsi et de Hansi Flick, tous deux en retard sur l'horaire prévu à cause des embouteillages à Istanbul.

Barcelone s'était imposé 5-1 face au Feyenoord lors de la première journée, tandis que les hommes de Hansi Flick cherchent à décrocher la première victoire du Barça à l'extérieur



