Partager Suivez GOAL sur Google

L'attaquant norvégien Erling Haaland commence à réfléchir sérieusement à son avenir loin de son club, Manchester City.

Publicité

Haaland vit une saison compliquée en Angleterre, et le match nul face à Naples en Ligue des champions est venu confirmer une nouvelle fois que l'équipe anglaise n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau.

Outre les difficultés sportives, Manchester City est menacé d'une sanction pour des infractions financières, une situation qui pourrait faciliter le départ de Haaland de l'Etihad.

D'après le journal El Nacional espagnol, le Barça apparaît, dans ce contexte, comme l'une des destinations les plus attractives pour Haaland, qui pourrait chercher à changer d'air à l'été 2027.

Le nul contre Naples a mis en lumière les difficultés de Manchester City, contraint de revenir deux fois au score et qui n'a pu sauver qu'un point grâce à un but de Rayan Cherki dans les dernières minutes.

Publicité Publicité

Haaland n'a une nouvelle fois pas réussi à marquer, tandis que l'équipe anglaise a prolongé sa série de résultats inquiétants, avec une seule victoire lors de ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Related Topics

Mais le problème de Manchester City dépasse largement la question des résultats. La commission indépendante de la Premier League a en effet déclaré le club coupable de nombreuses infractions financières, et la sanction appropriée reste encore à déterminer.

Parmi les options envisagées figure un retrait d'un grand nombre de points, ce qui pourrait même menacer le maintien du club dans l'élite.

Publicité

Pour Haaland, ce scénario pourrait bouleverser complètement ses plans. L'attaquant norvégien est lié à Manchester City jusqu'en 2034 et reste le pilier offensif de l'équipe, mais une sanction très lourde pourrait ouvrir le débat sur son avenir.

À 26 ans, Haaland a besoin d'un projet compétitif qui lui permette de se battre pour remporter la Ligue des champions et les plus grands titres continentaux.

Publicité

Le Barça, destination idéale pour Haaland

Le club catalan étudie depuis un certain temps la possibilité de recruter l'attaquant norvégien. Son arrivée permettrait à l'entraîneur Hansi Flick de compter sur l'un des meilleurs buteurs du monde et de former un duo offensif exceptionnel avec Lamine Yamal.

Publicité

La capacité de l'ailier espagnol à créer des occasions se marie parfaitement avec la puissance et le sens du but de l'attaquant norvégien.

L'été 2027 pourrait se révéler le moment opportun pour boucler l'opération, si Manchester City finit par écoper d'une lourde sanction.

Publicité

Le Barça devra toutefois composer avec une opération exigeant d'énormes moyens financiers, et convaincre le club anglais de céder son attaquant.

Haaland mesure l'attrait du projet sportif du Barça, et les difficultés de sa situation actuelle pourraient le rapprocher de cette piste, même s'il n'a pour l'instant pas demandé publiquement à partir.

Publicité

L'issue de la procédure engagée contre Manchester City sera déterminante pour savoir si la porte du départ s'ouvrira réellement pour l'attaquant norvégien.