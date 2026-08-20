Le maillot présente une teinte de base violet foncé ainsi que des accents rouge vif et comporte, sous forme de filigranes, quatre éléments de design qui ne sont pas reconnaissables au premier coup d’œil. Il s’agit de « moments emblématiques du club », comme l’a fait savoir le FC Bayern dans un communiqué de presse.

On peut ainsi distinguer, en regardant de très, très près, Franz Beckenbauer en filigrane, le penalty arrêté par Oliver Kahn face à Mauricio Pellegrino lors du sacre en Ligue des champions en 2001 contre le FC Valence, le coup franc de Patrik Andersson contre le Hamburger SV pour le titre arraché à la dernière minute la même année, ainsi que le but décisif d’Arjen Robben lors de la victoire dans le triomphe en C1 en 2013 contre le Borussia Dortmund.

Le nouveau maillot sera porté pour la première fois samedi lors de la Supercoupe contre le Borussia Dortmund (20 h 30).

Le maillot de Ligue des champions coûte 100 euros sans flocage

Les Munichois avaient déjà présenté depuis longtemps le maillot domicile rouge et le maillot extérieur blanc, et les avaient déjà portés lors de divers matches amicaux. Alors que ces deux tuniques se présentent dans une seule couleur et de manière plutôt traditionnelle, les Munichois ont fait preuve de davantage d’audace pour le maillot de Ligue des champions désormais présenté.

La saison passée, le maillot pour la C1 était encore sobre et noir. Côté prix, rien n’a changé entre-temps : pour les adultes, le maillot coûte 100 euros sans flocage, soit exactement le même prix que les deux autres tuniques cette saison.

Après la Supercoupe, les Munichois lanceront la nouvelle saison de Bundesliga vendredi prochain contre le VfB Stuttgart. Le premier match en C1 aura ensuite lieu les 8, 9 ou 10 septembre. Le tirage au sort du 27 août déterminera la date exacte et l’adversaire.