Le FC Barcelone a décidé d'engager une action contre le Paris Saint-Germain auprès de l'Union des associations européennes de football (UEFA), en raison d'une banderole controversée brandie par les supporters du club français avant le coup d'envoi de la rencontre entre les deux clubs en Ligue des champions, le club catalan estimant qu'elle dépassait de manière inacceptable les limites de la compétition sportive.





Selon le journal espagnol « Sport », le FC Barcelone compte déposer une plainte auprès de l'UEFA à l'issue du match, pour protester contre une immense banderole brandie par les supporters parisiens dans l'une des tribunes du stade, portant la mention « Massacre à la parisienne », accompagnée de l'image d'une personne vêtue du maillot du Paris Saint-Germain, portant un masque effrayant et tenant une tronçonneuse électrique tout en brisant le logo du club catalan.

La banderole est apparue quelques instants avant le coup de sifflet du début, dans une ambiance populaire électrique qui a accru l'intensité de la confrontation entre deux des plus grands rivaux du football européen.

Les supporters parisiens se sont inspirés du célèbre personnage de « Leatherface » du film d'horreur « Massacre à la tronçonneuse », avec l'utilisation d'un masque associé au personnage de Michael Myers de la saga de films « Halloween », dans une scène mêlant symboles terrifiants et provocation directe à l'encontre du FC Barcelone.

Mais la direction du club catalan, selon « Sport », n'a pas considéré cette banderole comme un simple moyen de provoquer l'adversaire ou d'attiser l'enthousiasme des supporters, estimant au contraire qu'elle avait dépassé les limites acceptables de l'expression de la rivalité sportive, ce qui l'a poussée à s'orienter vers la voie officielle.

L'action du FC Barcelone intervient à un moment où ses confrontations avec le Paris Saint-Germain donnent lieu à une rivalité acharnée sur la scène européenne, dans une ambiance populaire exceptionnelle qui accompagne les rencontres des deux équipes.

La position du club catalan consiste à refuser de transposer l'affrontement entre les deux équipes dans des scènes qui dépassent les limites du soutien sportif, en se concentrant sur le dépôt d'une plainte auprès de l'Union européenne de football à l'issue de la rencontre.

Le rapport n'a pas fourni de détails sur d'éventuelles sanctions ni sur une réaction officielle du Paris Saint-Germain.