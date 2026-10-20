Le Barça a décidé d'agir contre le Paris Saint-Germain auprès de l'Union européenne de football (UEFA), en raison d'une banderole controversée brandie par les supporters du club français avant le coup d'envoi de la confrontation entre les deux clubs en Ligue des champions, le club catalan y voyant un dépassement inacceptable des limites de la compétition sportive.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le Barça compte déposer une plainte auprès de l'UEFA à l'issue du match, pour protester contre une immense banderole déployée par les supporters parisiens dans l'une des tribunes du stade, portant l'inscription « Massacre à la parisienne », accompagnée de l'image d'une personne vêtue du maillot du Paris Saint-Germain et d'un masque effrayant, tenant une tronçonneuse électrique tout en brisant le blason du club catalan.

La banderole est apparue quelques instants avant le coup de sifflet initial, dans une ambiance de tribunes électrique qui a accentué l'intensité du duel entre deux des plus grands rivaux du football européen.

Les supporters parisiens se sont inspirés du célèbre personnage de « Leatherface » dans le film d'horreur « Massacre à la tronçonneuse », en utilisant un masque associé au personnage de Michael Myers dans la saga de films « Halloween », dans une scène mêlant symboles terrifiants et provocation directe envers le Barça.

Mais la direction du club catalan, d'après « Sport », n'a pas considéré la banderole comme un simple moyen de provoquer l'adversaire ou de galvaniser les supporters, estimant au contraire qu'elle avait franchi les limites acceptables dans l'expression de la rivalité sportive, ce qui l'a poussée à emprunter la voie officielle.

La démarche du Barça intervient à un moment où ses confrontations avec le Paris Saint-Germain donnent lieu à une rivalité acharnée sur la scène européenne, dans une ambiance de tribunes exceptionnelle qui accompagne les rencontres entre les deux équipes.

La position du club catalan consiste à refuser que la lutte entre les deux équipes bascule vers des scènes qui dépassent les limites du soutien sportif, en se concentrant sur le dépôt d'une plainte auprès de l'Union européenne à l'issue de la rencontre.

Le rapport ne comportait aucun détail concernant d'éventuelles sanctions ou une réaction officielle du Paris Saint-Germain.