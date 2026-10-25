Pau Cubarsí, le défenseur du Barça, s'est exprimé sur les principales armes du Real Madrid avant le Clasico, prévu ce dimanche soir au Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de Liga, insistant sur la nécessité de garder sa concentration tout au long de la rencontre, le club madrilène disposant de joueurs capables de faire la différence.

Au sujet de son évaluation du joueur ivoirien, Yan Diomande, Cubarsí a déclaré lors de propos tenus au réseau « ESPN » : « Diomande a affiché un niveau très élevé lors des derniers matchs, et le Real Madrid dispose désormais d'idées très claires dans son jeu. Nous devons bien nous concentrer pour tenter de l'arrêter, ainsi que le reste des joueurs, afin de limiter autant que possible les occasions qu'ils peuvent créer et de nous donner davantage de chances de l'emporter. »

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Au sujet de l'attaquant brésilien, Endrick, l'international espagnol a déclaré : « Endrick est un très bon joueur, doté d'un grand potentiel. Il n'a peut-être pas eu beaucoup d'occasions au début, mais il commence désormais à prendre le rythme des matchs et à retrouver sa cadence. C'est aussi l'un des joueurs auxquels nous devons prêter une grande attention. »

Concernant l'absence de Vinícius Junior au Clasico et le fait de savoir si cela est à l'avantage du Barça, Cubarsí a répondu : « Honnêtement, nous ne nous concentrons pas beaucoup sur les joueurs dont dispose l'adversaire. Lorsque nous connaissons le onze de départ, nous nous préparons mentalement à affronter les joueurs que nous aurons besoin d'arrêter, mais nous gardons également à l'esprit les joueurs présents sur le banc. »

Quant à la manière dont il se prépare à affronter la star française Kylian Mbappé, il a affirmé : « Mbappé est un joueur doté d'un potentiel immense, capable de faire la différence à lui seul. Il faut garder sa concentration pendant les quatre-vingt-dix minutes, car tu sais qu'il est capable de décider du match à n'importe quel moment. C'est pourquoi nous devons être au maximum de notre concentration face à lui. »



