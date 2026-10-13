L'Atlético Madrid a annoncé l'observation d'une minute de silence et le port de brassards noirs lors de la rencontre face à Manchester United, en hommage à Ana Meriodo Borja, mère de Koke, le capitaine de l'équipe première, et de Borja Resurrección, entraîneur adjoint de l'équipe des jeunes des moins de 19 ans.

Selon la radio espagnole « Cope », l'Atlético Madrid a décidé d'honorer la mémoire de la défunte, décédée dans la capitale Madrid, comme l'a confirmé le club espagnol.

L'Atlético Madrid a obtenu l'accord de l'Union européenne de football association pour observer la minute de silence lors de la rencontre face à Manchester United en Ligue des champions, en hommage à la mère de Koke et de Borja Resurrección.

Les marques de deuil s'étendront également à la rencontre prévue dans le cadre de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA, où les joueurs porteront eux aussi des brassards noirs.

En signe de respect et de considération pour la mémoire de la défunte, le drapeau rouge et blanc de l'Atlético Madrid a été mis en berne au stade « Riyadh Air Metropolitano ».

Le club de la capitale a également tenu à affirmer son soutien à la famille de la défunte et à ses proches.

Dans ce contexte, le club a présenté ses condoléances en déclarant : « À l'Atlético Madrid, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille et à ses amis, et en particulier à Koke, capitaine de l'équipe première, et à Borja Resurrección, entraîneur adjoint de l'équipe des jeunes des moins de 19 ans. »







