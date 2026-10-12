Manuel Neuer repousse depuis toujours les questions critiques sur ses performances avec autant de passion que les tirs adverses. Rares sont les professionnels aussi imperméables à la critique que l’emblématique gardien de 40 ans du Bayern Munich, et rares sont ceux qui reconnaissent leurs erreurs aussi difficilement que lui. Il suffit de repenser à sa bourde lors de la défaite de l’Allemagne contre l’Équateur (1-2) en phase de groupes de la Coupe du monde : à ses yeux, il ne s’agissait absolument pas d’une erreur.

Cette fois, Neuer n’a pas eu le choix. Lors du match nul 2-2 contre le FC Augsbourg, une terrible perte de balle de sa part a permis à l’adversaire de prendre l’avantage après seulement huit secondes, pour inscrire du même coup le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. « C’était une erreur stupide de ma part », a reconnu Neuer. En revanche, il a écarté toute responsabilité sur le deuxième but encaissé, lorsqu’il a repoussé un tir certes difficile de Calvin Brackelmann directement dans les pieds du buteur Rodrigo Ribeiro. Neuer n’a pour le moins pas été heureux sur cette action ou, pour reprendre ses propres mots, il était « impuissant ».

Son erreur et demie contre Augsbourg est survenue, de son point de vue, au pire moment. Elle donne soudain une tout autre dimension aux débats, déjà engagés avant le match, sur un éventuel changement de gardien numéro un à Munich.

Jonas Urbig a convaincu lors de ses deux sélections

Ces débats ont été déclenchés par les belles prestations de Jonas Urbig avec l’équipe d’Allemagne. Bien qu’il ne soit que le gardien remplaçant à Munich, le sélectionneur Jürgen Klopp l’a aligné lors de deux des quatre matches internationaux. Urbig n’a commis aucune erreur, n’a encaissé aucun but et a même réalisé un arrêt remarquable lors du 0-0 en Grèce. Dans l’ensemble, il a laissé une meilleure impression que Marc-Andre ter Stegen, titulaire provisoire. Urbig est sorti de cette période internationale comme l’un des grands gagnants, confortant son statut de numéro un de demain tout en se positionnant pour le présent.

Prochains matchs VIK Ligue des Champions 15:00 FCB

Avant le match contre Augsbourg, l’entraîneur Vincent Kompany a été interrogé sur les conséquences éventuelles de ces performances pour la hiérarchie au Bayern Munich. « Je suis heureux qu’il revienne avec des expériences positives », a répondu Kompany. « Mais nous avons choisi une voie très claire, avec Manu comme numéro un et Jonas comme jeune gardien en passe de devenir, un jour, nous l’espérons, le numéro un du Bayern, mais aussi de l’Allemagne. »

Le bon début de saison de Neuer confortait alors les propos de Kompany. Lors de ses cinq premières apparitions cette saison, Neuer n’avait commis aucune erreur lourde de conséquences. Il avait même brillé lors du 7-0 contre l’Union Berlin, juste avant la période internationale. Mais la situation a désormais changé. La grande forme d’Urbig n’est soudain plus le seul argument en faveur d’un changement de gardien numéro un. Il y a aussi la bourde de Neuer.

Malgré son début de saison correct, cette action a aussitôt ravivé le souvenir des hésitations de Neuer ces derniers mois. Sa terrible perte de balle face à Arda Güler lors du duel de Ligue des champions contre le Real Madrid en avril, survenue elle aussi, d’ailleurs, après quelques secondes. Les cinq buts encaissés sur six tirs lors du 4-5 qui a suivi contre le Paris Saint-Germain. Et, bien sûr, l’action évoquée plus haut lors du match de Coupe du monde contre l’Équateur.

IMAGO

Max Eberl : « Jusqu’à présent, le plan que nous avons en tête fonctionne »

À Augsbourg, les dirigeants munichois ont tenté d’étouffer immédiatement le débat naissant. Kompany ne s’inquiète pas pour Neuer : « Si cela arrive à un gardien de 20 ans, tu as un peu de travail en tant qu’entraîneur. Mais Manu a le même âge que moi. Il sait comment gérer ça. »

Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, et le président Herbert Hainer ont eux aussi apporté leur soutien au gardien. Selon le directeur sportif Max Eberl, il n’y a « absolument aucune raison de remettre en cause » la hiérarchie. Il a toutefois souligné : « Le fait que Jonas Urbig ait progressé à ce point, qu’il ait déjà acquis ce statut, cette expérience et disputé ces matches alors que nous avons chez nous un gardien de classe mondiale comme Manuel Neuer, c’est exceptionnel. Jusqu’à présent, le plan que nous avons en tête fonctionne. »

Lorsque Urbig a été recruté début 2025, le plan prévoyait, comme chacun sait, que Neuer reste titulaire, mais qu’Urbig joue régulièrement. C’est ce qui s’est passé : 34 apparitions jusqu’ici, dont deux cette saison. L’été dernier, Neuer a de nouveau prolongé d’un an. Ce devrait être sa dernière année avant qu’Urbig ne lui succède. En revanche, les débats publics sur une inversion anticipée des rôles, et encore moins sa mise en œuvre, ne faisaient certainement pas partie du plan d’Eberl.

Qui sera dans le but contre Stavanger ? Neuer a une « intuition »

Après la bourde de Neuer, de nombreux supporters et observateurs estiment pourtant que le moment est venu. Le kicker a lancé dès le coup de sifflet final un sondage pour savoir qui devrait garder le but munichois mardi, lors du match de Ligue des champions contre le Viking Stavanger. Des milliers de supporters y ont participé et, fait notable, 86 % se sont prononcés en faveur d’Urbig (chiffre arrêté lundi matin). On peut supposer que beaucoup d’entre eux seraient également favorables à un changement durable de gardien numéro un.

Au vu de la rotation pratiquée jusqu’ici entre les deux gardiens, le match contre Stavanger ressemble au type de rencontre qui serait confiée à Urbig. « J’ai une intuition », a déclaré Neuer à Augsbourg, énigmatique au sujet du titulaire de mardi. Kompany a éludé la question. Si Urbig joue et convainc à nouveau, le débat prendra une nouvelle dimension.

C’est peut-être précisément pour cette raison que Kompany revoit ses plans. Selon le kicker , l’intention initiale était bel et bien d’aligner Urbig. Mais il serait désormais envisagé de faire jouer Neuer pour lui permettre de se racheter immédiatement. Cette démarche rappellerait un précédent : en janvier 2026, Urbig avait, curieusement, lui aussi commis une bourde contre Augsbourg. Kompany l’avait de nouveau aligné lors du match suivant contre le PSV Eindhoven, et il avait alors brillé.

Une chose est d’ores et déjà certaine, quels que soient les débats et les réflexions en cours : tant que Neuer sera en activité, Urbig ne revendiquera jamais publiquement une place de titulaire. Il ne cessera de vanter le travail quotidien à ses côtés. Les déclarations offensives ou polarisantes sont aussi étrangères à Urbig que les aveux de culpabilité le sont à Neuer.