Partager Suivez GOAL sur Google

Le Paris Saint-Germain fait face à un sérieux problème en attaque après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue jusqu'à la fin de la saison. Après le frustrant match nul 2-2 contre la Roma en Ligue des champions, les anciens joueurs Daniel Xuereb et Emmanuel Petit ont exprimé de sérieux doutes sur la profondeur de l'effectif à l'approche du mercato de janvier.

Publicité

Les difficultés offensives du PSG mises en lumière contre la Roma

Les difficultés offensives du PSG ont éclaté au grand jour mercredi soir, lors de son match nul 2-2 contre la Roma en Ligue des champions. Alors que Kvaratskhelia et Doue sont tous deux forfaits jusqu'à la fin de la saison, leurs remplaçants n'ont pas répondu présent au moment où le club avait le plus besoin d'eux.

Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts ont tous livré des prestations décevantes face à l'équipe italienne. Leurs performances ont aussitôt suscité l'inquiétude de l'ancien attaquant du PSG Xuereb et de l'ancien milieu de Chelsea Petit, qui doutent tous deux de la capacité de l'effectif actuel à faire face à l'absence de ses joueurs clés blessés.

Xuereb met en doute le niveau des remplaçants du PSG

Xuereb, champion olympique en 1984, a livré un constat sans détour sur les joueurs chargés de combler ces absences. Dans un entretien accordé au Parisien, il a estimé que les remplaçants n'avaient tout simplement pas la capacité à faire basculer un match qui a contribué aux récents succès du PSG.

« Ceux qui ont joué mercredi ont manqué de percussion, de duels en un contre un et d'appels dans le dos de la défense, a déclaré Xuereb. Ce sont d'excellents joueurs, des internationaux. Mais s'ils ne jouent pas habituellement, il y a de bonnes raisons à cela. Quand Doue et Kvaratskhelia sont là, ils sont remplaçants. Ils sont un cran en dessous. »

Publicité Publicité

« Si le PSG a accompli ce qu'il a accompli ces deux ou trois dernières saisons, c'est grâce à des joueurs capables de marquer à tout moment. Malheureusement, ils sont blessés. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Petit appelle à agir en janvier face aux blessures aux ligaments croisés

Petit partage ces inquiétudes et estime que le PSG doit se tourner vers le mercato hivernal pour renforcer son attaque. Intervenant comme consultant sur RMC, il a souligné qu'il est particulièrement difficile de se remettre d'une blessure aux ligaments croisés et que le club doit donc se projeter au-delà de la saison en cours.

« Ils doivent explorer toutes les possibilités, a déclaré Petit. Quand on se rompt les ligaments croisés, ce ne sont pas des blessures anodines. Rares sont les joueurs qui sont revenus à leur niveau précédent. La réflexion pour l'été prochain peut donc déjà commencer en janvier. Vous ne regardez que cette saison, alors que moi, je me projette sur la saison prochaine. »

Publicité

Un mercato hivernal décisif attend le PSG

Le PSG aborde désormais une période décisive à l'approche du mercato de janvier. Kvaratskhelia et Doue étant indisponibles jusqu'à la fin de la saison, la direction du club doit déterminer s'il faut recruter immédiatement un renfort offensif ou faire confiance aux solutions dont elle dispose déjà. Si aucune cible adaptée n'est disponible en cours de saison, Akliouche, Torres et Godts, notamment, resteront sous pression pour retrouver leur efficacité.