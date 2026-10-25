Le Barça a subi un nouveau coup dur lors de la rencontre face au Real Madrid dans le Clasico, après que Xavi Espart a été contraint de quitter le terrain à la 29e minute de la première mi-temps, en raison de douleurs physiques qui l'ont empêché de terminer le match, poussant Hansi Flick à faire entrer Alejandro Balde à sa place.

Espart avait débuté la rencontre dans le onze de départ et livré une bonne prestation avant que n'apparaissent sur lui les signes de la douleur et des difficultés à se déplacer, à la suite d'un contact avec Aurélien Tchouaméni en début de match.

Malgré la gêne ressentie, le jeune latéral a tenté de poursuivre le jeu et d'aider son équipe, mais son état s'est aggravé après qu'il s'est élancé pour poursuivre Yan Diomande, avant de s'écrouler au sol et de se trouver dans l'incapacité de terminer la rencontre, ce qui a conduit le staff technique à le remplacer afin d'éviter que la blessure ne s'aggrave.

Flick a procédé rapidement au changement en faisant entrer Balde, avec une redistribution des rôles sur les deux côtés : le joueur entrant a occupé le poste de latéral gauche, tandis que João Cancelo s'est déplacé sur le flanc droit.

La sortie d'Espart représente un revers pour le Barça, après que le jeune joueur avait obtenu l'occasion de débuter comme titulaire et en avait tiré profit durant les minutes auxquelles il a participé.

Le club attend les résultats des examens médicaux pour déterminer avec précision la nature de la blessure et révéler la durée probable de son absence.