Un coup dur devenu une arme : comment l'absence de Vinicius a rendu le Real Madrid plus créatif avant le Clasico

Ce qui ressemblait à une mauvaise nouvelle à Madrid s'est soudain transformé en une opportunité tactique susceptible de changer le visage du Clasico. L'absence de Vinícius Júnior lors de l'affrontement au Camp Nou, considérée comme un coup dur, est précisément celle qui pourrait offrir enfin au Real Madrid ce qui lui manquait depuis des années : un milieu de terrain créatif et équilibré.

Dans la célèbre émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », d'anciennes stars se sont accordées à dire que l'absence du Brésilien obligera Xabi Alonso à renoncer à ses calculs défensifs et ouvrira la porte à un trio de rêve mené par le Turc Arda Güler.

La grande question qui se pose cette semaine à Valdebebas : Endrick sera-t-il titulaire au Camp Nou ?

Le jeune joueur a été le meilleur élément du match face à la Roma et a livré une bonne prestation contre Séville, mais les analystes y voient un choix risqué pour une rencontre de cette ampleur. Álvaro Benito, ancien joueur du Real Madrid, a ainsi déclaré : « Lors du dernier match, son manque de temps de jeu était évident, ce qui est normal, mais il serait l'option offensive idéale ».

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Benito penche pour une solution plus sûre, à savoir aligner Arda Güler ou même Fede Valverde sur l'aile droite, plutôt que de prendre le risque d'Endrick.

Le seul consensus : Güler doit être titulaire

Malgré toutes les divergences, il y a un point sur lequel tout le monde s'est accordé : Arda Güler doit être titulaire au Camp Nou.

Rafa Alkorta, ancien défenseur du Real Madrid, affirme : « Il est difficile de ne pas le titulariser ». Alkorta mise sur un trio du milieu composé de Güler, Bellingham et Tchouaméni.

Il a ajouté : « En seconde période, son niveau a un peu baissé, car jouer à ce poste exige une grande puissance physique, et il doit commencer à gérer son énergie. Il ne s'agit pas seulement de se projeter vers l'avant, il faut aussi soutenir le jeune joueur turc lorsqu'il évolue près du milieu récupérateur ».

Kiko Narváez, ancien attaquant de l'Atlético, partage son avis, lui qui estime qu'« il faut le soutenir, car c'est lui qui, en réalité, fait la différence balle au pied ».

Comment l'absence de Vinícius change-t-elle tout ?

C'est ici qu'intervient l'analyse la plus importante, dévoilée par Álvaro Benito, qui explique le titre « cela conditionne tout ». Il a précisé : « Le fait que Vinícius ne revienne pas défendre est un facteur crucial dans le choix des joueurs ».

Il a poursuivi : « Pour assurer la couverture sur les ailes, nous avons besoin de Fede et de Tchouaméni au milieu, mais avec un joueur qui revient défendre, nous pouvons nous passer d'un joueur ayant une capacité offensive moindre ».

Autrement dit, l'absence de Vinícius, qui ne défend pas, permet à l'entraîneur d'aligner un milieu plus créatif incluant Güler, car le nouvel ailier accomplira le travail défensif que le Brésilien ne faisait pas. Et cette nuance subtile détermine tout.

Valverde, le latéral qui ne veut pas être latéral

Dans le même temps, il semble que Fede Valverde, qui a longtemps hésité à jouer comme latéral droit, sera contraint de tenir ce rôle lors du Clasico, après avoir de nouveau pris le dessus sur Trent Alexander-Arnold et Dumfries face à Séville.

Alkorta a commenté : « J'ai du mal à croire qu'Alonso pense qu'il est un meilleur latéral que Trent ou Dumfries. C'est un milieu droit complet et remarquable, mais je suis certain qu'il ne voudra pas l'écarter ».

De son côté, Kiko estime que si Valverde voulait jouer comme latéral pendant les cinq prochaines années, il serait le meilleur latéral droit au monde aux côtés de Hakimi.

Le Barça entre l'enfer de Paris et le Clasico

De l'autre côté, le Barça arrivera au Clasico après une bataille acharnée contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

José Mari Bakero, ancienne star du Barça, affirme : « Si l'équipe subit une lourde défaite 4-0 à Paris, le Clasico sera extrêmement compliqué. Ce sont deux matches importants au cours desquels le Barça devra prouver son véritable niveau ».

La bonne nouvelle pour les Catalans, c'est que Raphinha est revenu en force face au Betis, et que Lamine Yamal est au sommet de son art. Mais, comme le conclut l'analyste Raúl Ruiz : « La défense est le point le plus fragile ».



