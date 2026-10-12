Chelsea commence à s'ouvrir à l'idée de vendre l'un de ses défenseurs au cours de la période à venir, en raison de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour ses services, ce qui en ferait un candidat pour concurrencer Achraf Hakimi au poste de latéral droit au sein du club français.

Le site « Tribuna » a indiqué que Chelsea est désormais prêt à écouter des offres convenables pour se séparer du latéral droit Malo Gusto, alors que le club estimait la valeur du joueur à environ 75 millions de livres sterling lors du dernier mercato estival.

Le rapport précise que les dirigeants du club londonien sont devenus plus ouverts à l'idée de discuter des offres présentées pour le défenseur français de 23 ans, ce qui pourrait donner au Paris Saint-Germain l'occasion de passer à l'action pour conclure l'opération.

Gusto suscite l'intérêt du club français grâce à sa capacité à évoluer à plusieurs postes dans la ligne arrière, un atout qui pourrait offrir à l'entraîneur des options supplémentaires dans sa composition, en particulier au poste de latéral droit occupé par le Marocain Achraf Hakimi.

Bien que Gusto se sente à l'aise à Chelsea sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso, le joueur souhaite obtenir des garanties quant à sa participation régulière dans le onze de départ, ce qui pourrait influer sur son avenir avec le club anglais.

Le défenseur français a disputé 141 matches sous le maillot de Chelsea depuis son arrivée en provenance de Lyon, inscrivant trois buts et délivrant 18 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le rapport ne fait pas état d'une offre officielle du Paris Saint-Germain, mais souligne que la disposition de Chelsea à écouter les offres pourrait ouvrir la voie à une démarche du club français, qui étudie un renforcement de ses options défensives, la position finale de Gusto restant liée à ses chances de jouer et à son rôle au sein de l'équipe.