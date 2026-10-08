Les regards du football africain se tournent, ce jeudi, vers la ville suisse de Lausanne, où se retrouvent les sélections du Sénégal et du Maroc ainsi que la Confédération africaine de football (CAF) devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), lors de l'audience consacrée au recours déposé par la partie sénégalaise contre la décision de lui retirer le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 pour l'attribuer au Maroc.

La commission d'appel de la CAF avait décidé, en mars dernier, de considérer le Sénégal comme ayant perdu la finale par forfait, et d'accorder la victoire au Maroc sur le score de 3-0, en se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

Mais l'affaire revêt une complexité juridique notable, après que les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse durant la finale, avant de revenir et de reprendre le match, qui s'est achevé par leur victoire sur le terrain après le recours à la prolongation.

Les débats devant le Tribunal arbitral devraient porter sur six questions principales, étant entendu que le verdict final de l'affaire ne sera pas rendu lors de l'audience de ce jour.

Le Sénégal a-t-il réellement refusé de poursuivre le match ?

Cette question constitue l'un des points les plus marquants que le Tribunal arbitral devra trancher, l'article 82 prévoyant de sanctionner l'équipe qui « refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre ».

Selon un rapport du réseau Afrik-Foot, spécialisé dans les affaires sportives, Romain Bisini, avocat spécialisé en droit du sport, estime que la situation vécue lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations place l'affaire face à un vide juridique, expliquant que les articles 82 et 84 n'abordent pas explicitement le cas d'une équipe qui quitte la pelouse sans autorisation, puis revient pour achever le match.

Bisini a déclaré que le match ne s'est pas définitivement arrêté, mais a bel et bien repris, ce qui ouvre la porte à un débat juridique sur la question de savoir si ce qui s'est produit constitue un « refus de jouer » au sens visé par le règlement.

Dans le même sens, l'avocat Amir Nejazi fait la distinction entre le « refus de jouer » et le fait de quitter la pelouse, soulignant que le retour de la sélection sénégalaise et l'achèvement du match pourraient faire de la qualification de l'incident comme un refus définitif de jouer un sujet de discussion.

En revanche, Nejazi estime que le départ de la majorité des joueurs de la pelouse représente, au sens littéral, un « départ du terrain » selon le texte du règlement.

Par conséquent, le différend ne porte pas uniquement sur le fait du départ, mais aussi sur ses conséquences juridiques après la reprise du match.

Le coup de sifflet final protège-t-il le résultat obtenu sur la pelouse ?

Ce point représente l'un des principaux éléments de défense possibles de la position sénégalaise, après que le match a repris sous la direction de l'arbitre Jean-Jacques Ndala, avant de se poursuivre jusqu'à son terme et que la sélection sénégalaise obtienne la victoire en prolongation.

L'avocat sud-africain spécialisé en droit du sport, Pius Ndubuko, estime que ces détails pourraient être décisifs dans l'affaire.

Il a déclaré dans des propos à l'office de radiodiffusion sud-africain « SABC » : « Si l'arbitre avait refusé de les laisser revenir sur le terrain, nous ne serions pas face à cette affaire. Mais ils sont revenus, le match a repris, et l'arbitre a sifflé la fin. »

Sur cette base, Ndubuko estime que la commission d'appel de la CAF a mal interprété les faits, et que l'achèvement du match et le coup de sifflet final pourraient représenter deux facteurs importants pour protéger le résultat obtenu sur le terrain.

La sanction consistant à considérer le Sénégal comme perdant par forfait était-elle proportionnée ?

Même dans le cas où le Tribunal arbitral serait convaincu que la sélection sénégalaise a enfreint les règlements de la compétition, une autre question demeure posée : la sanction consistant à la considérer comme perdante par forfait était-elle proportionnée à l'infraction ?

C'est ici qu'intervient l'avis d'Amir Nejazi, qui affirme que le principe de proportionnalité des sanctions représente un élément essentiel dans la jurisprudence du Tribunal arbitral.

Nejazi estime que le Tribunal pourrait considérer la sanction de la défaite par forfait comme excessive s'il existe d'autres sanctions permettant de punir le comportement de la sélection sénégalaise, sans annuler le résultat sportif obtenu après l'achèvement du match.

Par conséquent, l'affaire ne concerne pas uniquement l'interprétation littérale des articles 82 et 84, mais aussi la détermination de la sanction qui réalise l'équilibre entre le respect des règlements de la compétition et la préservation du résultat d'un match de finale déjà achevé.

Qu'est-ce qui prime : le texte du règlement ou les faits du match ?

Ce point représente le cœur du différend juridique dans l'affaire, car il existe deux lectures totalement différentes de ce qui s'est produit.

Bisini estime que l'application stricte des règlements de la CAF pourrait conduire à confirmer la décision de la commission d'appel, soulignant que l'article 82 prévoit clairement de sanctionner l'équipe qui quitte le terrain sans autorisation.

Sur cette base, Bisini considère que les chances de la partie sénégalaise dans son recours sont « très faibles ».

En revanche, Ndubuko estime que la commission d'appel s'est trompée dans l'interprétation des articles 82 et 84, d'autant plus qu'elle n'a pas, selon lui, accordé suffisamment d'attention au retour des joueurs sur la pelouse et à la reprise du match sur décision de l'arbitre.

L'avocat sud-africain est allé jusqu'à affirmer : « Je suis convaincu que le Tribunal arbitral annulera la décision. »

Le Tribunal arbitral peut-il maintenir le résultat tout en sanctionnant le Sénégal ?

Ce scénario pourrait constituer le compromis le plus marquant devant le Tribunal arbitral, Nejazi estimant que les deux positions juridiques sont défendables, mais que le plus important est de préserver « l'intégrité de la compétition et l'intégrité du résultat sportif ».

Selon cette thèse, le maintien du résultat obtenu sur le terrain pourrait être l'option la moins dommageable, avec la possibilité d'imposer des sanctions disciplinaires distinctes aux responsables du départ de la pelouse.

Par conséquent, le Tribunal devra mettre en balance plusieurs considérations : l'application stricte des règlements de la CAF, le rôle de l'arbitre dans la reprise du match, le fait que la rencontre s'est effectivement achevée, ainsi que la possibilité de sanctionner le comportement sénégalais sans effacer le résultat obtenu sur la pelouse.

La finale peut-elle être rejouée ?

Cette hypothèse paraît très éloignée, les experts qui se sont penchés sur l'affaire s'accordant à dire que rejouer la finale est un scénario peu probable.

Bisini estime que les règlements de la CAF ne semblent pas permettre cette solution, tandis que Ndubuko considère que l'idée de rejouer le match est totalement exclue.

Ainsi, la bataille juridique devant le Tribunal arbitral ne portera vraisemblablement pas sur le fait de rejouer la finale, mais sur une question plus importante : qui détient le droit légal de remporter le match déjà tranché sur la pelouse ?

Est-ce le Maroc, en se fondant sur la décision de la CAF de considérer le Sénégal comme perdant par forfait, ou le titre revient-il au Sénégal, en se fondant sur la reprise du match et la stabilisation du résultat sportif après le coup de sifflet final ?