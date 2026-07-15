Alors que le Brésilien Endrick s’apprête à revenir à Madrid pour s’imposer, un intérêt inattendu en provenance d’Italie pourrait bouleverser la trajectoire de ce jeune talent de la Seleção.

Selon Mundo Deportivo, qui cite Il Messaggero, l’AS Rome aurait inscrit l’attaquant brésilien sur sa short-list estivale et songerait à entamer des démarches officielles pour le recruter.

Âgé de 19 ans, le jeune Brésilien doit revenir au Real Madrid cet été, à l’issue de son prêt à l’Olympique lyonnais. Il affiche pourtant sa volonté de s’imposer dans le onze de départ ou, à défaut, d’obtenir davantage de temps de jeu que sous les ordres de Xabi Alonso.

Malgré la volonté manifeste du joueur de rester, la décision finale reviendra au staff technique, qui doit choisir entre Gonzalo García et Endrick pour être la première option de remplacement de Kylian Mbappé. L’entraîneur portugais José Mourinho, dont le retour à la Roma est évoqué, verrait d’ailleurs d’un bon œil l’idée d’aligner le Brésilien sur l’aile droite en cas de transfert.

Selon le quotidien transalpin, la Louve n’est pas seule sur le dossier, mais la direction giallorossa suit de très près l’évolution de la situation et voit dans le Brésilien une opportunité idéale sur le marché.

Selon Il Messaggero, toute démarche des Giallorossi se ferait uniquement sous forme de prêt, le Real Madrid ne souhaitant pas se séparer définitivement de sa jeune pépite brésilienne.