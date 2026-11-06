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L’international Said El Mala, du 1. FC Cologne, se dit flatté par les rumeurs d’un possible transfert au PSG, vainqueur de la Ligue des champions.

Interrogé par Sky sur l’intérêt supposé du club français, habitué des titres de champion, l’attaquant a déclaré : « Ce serait mentir de dire que cela ne me fait pas honneur. C’est un immense club. Je l’ai lu aussi, pour être honnête. Je ne sais pas quoi en faire. »

El Mala a eu son lot de rumeurs de transfert ces dernières semaines et ces derniers mois. Il n’entend toutefois pas changer sa façon de les aborder : « Je l’ai déjà dit souvent l’an dernier, quand les rumeurs sont apparues : je me concentre simplement sur ce que je fais ici, je veux jouer au football et être performant. Je veux aider le FC, comme il m’aide, et rendre heureux la ville et le club. Ensuite, on verra ce qui se passe. »

Le Paris Saint-Germain doit se passer de son ailier rapide Khvicha Kvaratskhelia pendant plusieurs mois. Dans ce contexte, Sport Bild a rapporté cette semaine que 80 millions d’euros seraient disponibles pour recruter un remplaçant. Les dirigeants du PSG se seraient même déjà renseignés officiellement auprès du patron du FC, Thomas Kessler, au sujet d’El Mala, afin d’étudier la possibilité d’un transfert. Aucune offre officielle n’est toutefois encore parvenue au Geißbockheim. Cologne compte par ailleurs conserver cet attaquant doué dans le dribble au moins jusqu’à l’été.

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El Mala ne cache toutefois pas son ambition de jouer un jour en Ligue des champions : il veut « accomplir beaucoup de choses, jouer un jour en Ligue des champions. Je ne peux pas dire quand ce moment viendra. Cela arrivera un jour. »

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Jusqu’à quand Said El Mala est-il sous contrat avec le 1. FC Cologne ?

Après de nombreuses péripéties autour de son éventuel transfert et des négociations avec le Borussia Dortmund, rival de Cologne en championnat, et le club de Premier League FC Brentford, El Mala a prolongé il y a quelques mois jusqu’en 2031 dans la ville de la cathédrale, sans clause libératoire. Il a précisé : « J’ai choisi Cologne parce que je m’y sentais tout simplement bien. Je ne voulais pas partir d’ici, malgré toutes les propositions reçues. Bien sûr, j’ai écouté tout le monde, c’est parfaitement normal. J’ai beaucoup parlé avec la direction et l’entraîneur, et j’ai pris connaissance des projets pour l’équipe. Quand je vois les choses aujourd’hui, tout s’est passé exactement comme prévu. Nous avons recruté davantage de joueurs techniques, dont on a besoin quand on a un style de jeu comme le mien. »

Getty Images

El Mala, convoqué par le sélectionneur Jürgen Klopp pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas, estime être encore loin d’avoir terminé sa progression. Concrètement, le joueur de 20 ans veut « devenir encore plus imprévisible pour que les adversaires ne puissent pas s’adapter à mon jeu. Maintenant, les équipes m’ont dans leur viseur et je suis pris à deux. J’ai un peu changé de position, et cela me fait beaucoup de bien. » Il a encore « un long chemin » à parcourir, a-t-il expliqué.

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Né à Krefeld, El Mala a réussi son début de saison et compte quatre buts et une passe décisive en neuf matches officiels avec le 13e de Bundesliga.