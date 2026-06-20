Un club de l'Eredivisie met immédiatement fin à son utilisation de X (ex-Twitter)

Le Willem II a décidé de cesser ses activités sur X. Le club de Tilburg considère que cette plateforme n’est plus en phase avec son époque ni avec les perspectives d’avenir du club.

« Les usages des médias évoluent en permanence, explique le club. Les supporters réclament davantage d’expériences, d’histoires et d’interactions. Nous examinons donc régulièrement nos canaux de communication et leur pertinence. »

« Après une réflexion approfondie, nous avons décidé de ne plus être actifs sur X. Nous constatons que les possibilités offertes par la plateforme pour rapprocher véritablement les supporters du club se sont amenuisées ces dernières années. »

« Alors que notre contenu vise à renforcer l’expérience, le lien et l’engagement, d’autres plateformes nous offrent davantage d’espace pour raconter des histoires, mobiliser les supporters et les faire entrer pleinement dans l’univers rouge et bleu. »

« Nous préférons donc investir notre temps et notre énergie sur des plateformes en phase avec notre vision et les usages actuels des supporters. Nous continuerons à informer, inspirer et impliquer notre public, mais de manière plus adaptée à l’époque et à l’avenir du Willem II. »

Pour les dernières actualités, le club oriente désormais ses supporters vers sa chaîne WhatsApp. Ce départ n’est pas une première dans le monde du football.

Le FC Dordrecht avait déjà annoncé ne plus se reconnaître dans l’orientation et le ton de la plateforme, jugés de plus en plus éloignés des valeurs fondamentales comme le respect et l’inclusivité. L’Excelsior, de son côté, avait quitté le réseau par solidarité avec le supporter Piebe-Guido van den Berg, dont le compte avait été plusieurs fois supprimé, estimant que X n’était plus en phase avec sa stratégie de communication et d’engagement des fans.