Le FC Barcelone conserve son intérêt pour le recrutement d'Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, qu'il considère comme une opportunité de marché pour l'avenir, tandis que le Real Madrid surveille lui aussi la situation de l'attaquant norvégien.

Le journal Sport a indiqué que la condamnation de Manchester City pour infractions financières, ainsi que les conséquences néfastes qui attendent le club, ont placé la moitié des clubs européens en état d'alerte.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, avait récemment expliqué que la possibilité d'un transfert futur de Haaland en Espagne ne pouvait être exclue, et ce avant même de connaître la décision dans l'affaire Manchester City.

Il a ajouté que le Barça et le Real avaient manifesté à plusieurs reprises leur intérêt pour Haaland, depuis l'époque où l'attaquant norvégien évoluait au Borussia Dortmund.

Le Barça suit Haaland depuis longtemps. Les supporters du club catalan ont rêvé pendant des années de la possibilité de confier le numéro 9 à un attaquant d'exception du calibre de Haaland.

Mais l'émergence de Raphinha dans le rôle d'attaquant buteur, un fait qui a surpris tout le monde, a conduit certains supporters à reconsidérer la nécessité de cette opération. Pour autant, si le transfert de Haaland devenait possible, ce serait une opportunité de marché exceptionnelle pour le Barça.

Quant au Real Madrid, il a lui aussi tenté de recruter Haaland à plusieurs reprises et continue de surveiller sa situation. Mais l'abondance d'attaquants dans ses rangs et les problèmes liés au style de jeu, qui pourraient faire que l'équipe ait davantage besoin d'un milieu de terrain capable d'organiser le jeu, semblent être deux facteurs susceptibles d'éloigner l'attaquant norvégien de la capitale espagnole.

Haaland entretient une relation fondée sur le plus grand respect avec Manchester City. L'attaquant norvégien avait prolongé son contrat avec le club anglais pour 10 années supplémentaires, et il n'existe pour l'heure aucun indice d'une séparation entre les deux parties dans un avenir proche.

Il n'y a pas non plus de contacts avec un quelconque autre club, comme l'a confirmé Romano, déclarant : « Rien ne s'est produit au cours des derniers jours, et rien ne se produira dans les mois à venir. »

Fabrizio Romano a insisté sur le fait que « l'Espagne pourrait être la destination de Haaland si son avenir venait à changer ».



