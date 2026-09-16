Un choc vieux de 50 ans : Brighton fait tomber la muraille du stade de Manchester United

La défaite de Manchester United face à Brighton en Coupe de la Ligue anglaise a inscrit un record historique choquant, après que les Red Devils ont gâché une avance de deux buts sur la pelouse d'Old Trafford, avant d'être finalement éliminés de la compétition à la suite d'une défaite sur le score de 3-2.

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Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Manchester United s'est incliné à domicile après avoir mené de deux buts d'écart pour la première fois depuis plus de 50 ans, un fait qui ne s'était plus reproduit pour le club depuis septembre 1976.

La dernière fois qu'Old Trafford avait vu Manchester United s'effondrer malgré une avance de deux buts remonte à une confrontation face à Tottenham en septembre 1976, lorsque la rencontre s'était terminée par une défaite des locaux sur le score de 3-2.

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Cette statistique est venue accentuer l'amertume de la soirée des Red Devils face à Brighton, après que l'équipe avait entamé la rencontre de manière idéale et était parvenue à inscrire deux buts précoces, avant de perdre totalement le contrôle du jeu durant le reste de la partie.

Shea Lacey a inscrit le premier but de Manchester United à la 8e minute, avant que Mason Mount n'ajoute le deuxième deux minutes seulement plus tard, offrant à son équipe un avantage important et plaçant Brighton devant une tâche difficile pour revenir dans la rencontre.

Mais Brighton est parvenu à réduire l'écart avant la fin de la première période, puis a égalisé en seconde mi-temps, avant de compléter sa remontada en inscrivant le troisième but, transformant ainsi son retard de deux buts en une victoire spectaculaire sur le score de 3-2.

Ainsi, Brighton ne s'est pas contenté d'éliminer Manchester United de la Coupe de la Ligue, mais a également provoqué l'inscription d'un record historique rare à Old Trafford, en ravivant un souvenir vieux de plus d'un demi-siècle.