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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Un choc précoce a secoué les joueurs français et sénégalais lors de leur match de Coupe du monde

France vs Sénégal
France
Sénégal
Coupe du monde
France
Sénégal
É.-U.

Un match très attendu de la Coupe du monde


Les joueurs français et sénégalais ont été surpris dès le coup d’envoi de leur match, ce mardi soir, pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

Selon le site « Foot Mercato », la pelouse du stade MetLife, qui accueille la rencontre, n’est pas idéale. Elle a en effet été jugée préoccupante par le staff technique français emmené par Didier Deschamps, ainsi que par le staff sénégalais.

 La pelouse, composée d’un gazon ras et extrêmement sec, présente par endroits des zones où l’herbe est clairsemée.

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Ces craintes ne datent pas d’hier : les responsables du match Brésil-Maroc avaient déjà signalé l’état précaire de la pelouse, alors que cette même enceinte doit accueillir la finale du 19 juillet.

 Les prévisions météorologiques, elles, s’annoncent clémentes, avec des températures comprises entre 24 et 25 °C.

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