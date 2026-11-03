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Loai Mohamed
Traduit par

Un chiffre rare : le Bayern ravive les souvenirs de la confrontation face au Barça après 17 ans

Atlético Madrid vs Bayern Munich
Atlético Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne

Absence offensive dans le choc entre le Bayern et l'Atlético

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Le match entre le Bayern Munich et l'Atlético Madrid, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a été le théâtre d'une statistique rare : la première mi-temps s'est achevée sur un score nul et vierge, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à cadrer le moindre tir.

Selon la statistique de « Mister Chip », c'est la première fois que le Bayern Munich dispute un match, toutes compétitions confondues, sans aucun tir cadré de la part des deux équipes en première mi-temps, depuis sa rencontre face à Augsbourg le 9 avril 2022, dans le cadre du championnat allemand, qui s'était soldée par une victoire du Bayern sur le score de un but à zéro.

En Ligue des champions, la dernière apparition de cette statistique dans un match du Bayern remonte au 14 avril 2009, lorsque le club bavarois avait fait match nul 1-1 contre Barcelone, lors du quart de finale retour de la compétition.

Ainsi, la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich a remis au premier plan une donnée absente des matchs du club allemand en Ligue des champions depuis plus de 17 ans.

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