Le match entre le Bayern Munich et l'Atlético Madrid, ce mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a été le théâtre d'une statistique rare : la première mi-temps s'est achevée sur un score nul et vierge, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à cadrer le moindre tir.

Selon la statistique de « Mister Chip », c'est la première fois que le Bayern Munich dispute un match, toutes compétitions confondues, sans aucun tir cadré de la part des deux équipes en première mi-temps, depuis sa rencontre face à Augsbourg le 9 avril 2022, dans le cadre du championnat allemand, qui s'était soldée par une victoire du Bayern sur le score de un but à zéro.

En Ligue des champions, la dernière apparition de cette statistique dans un match du Bayern remonte au 14 avril 2009, lorsque le club bavarois avait fait match nul 1-1 contre Barcelone, lors du quart de finale retour de la compétition.

Ainsi, la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich a remis au premier plan une donnée absente des matchs du club allemand en Ligue des champions depuis plus de 17 ans.