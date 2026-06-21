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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un chiffre effrayant… Le talisman Yamal anéantit les rêves saoudiens grâce à un miracle argentin

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Yamal
Argentine
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Argentine

La star du FC Barcelone sera titulaire face aux « Verts »

L’Espagne s’appuie sur le talent fulgurant de sa star Lamine Yamal pour déjouer les éventuelles surprises de l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026.

Les deux sélections s’affronteront dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a officialisé le onze de départ, avec le retour de Lamine Yamal, déjà entré en jeu comme remplaçant lors du match nul 0-0 face au Cap-Vert en ouverture.

Selon Opta, la Roja est invaincue lors des 21 matchs où il a été titulaire (15 victoires, 6 nuls).

Au cours de ces rencontres, la « Roja » a inscrit 60 buts, soit près de trois réalisations par match, et Yamal, pièce maîtresse du FC Barcelone, a participé à 16 de ces buts (5 marqués, 11 offerts), soit plus d’un quart du total.

Ces statistiques impressionnantes interviennent alors que les Saoudiens espèrent rééditer l’exploit de 2022, lorsqu’ils avaient battu l’Argentine 2-1 lors du premier tour au Qatar.

En cas de succès, les « Verts » entreraient dans l’histoire comme la première équipe à battre les « Matadors » avec Yamal titulaire, après 21 tentatives infructueuses des meilleures sélections mondiales.

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