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La mission de Mauricio Pochettino, chargé de sortir Manchester United de la crise, s'annonce plus complexe que prévu. Entre des résultats en berne, la menace de la relégation et la nécessité de renforcer plusieurs postes, le technicien argentin fait face à un nouveau défi : un budget de transferts très limité, qui pourrait ne lui permettre de boucler que deux recrues lors du mercato de janvier prochain.

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Selon le quotidien britannique « Daily Mail », le budget mis à la disposition de Pochettino ne dépassera pas 50 millions de livres sterling, en raison des contraintes financières imposées par les nouvelles règles de la Premier League. L'entraîneur ne disposera donc que d'options limitées sur le marché des transferts, alors même que son équipe a cruellement besoin de renforts.

Ces développements interviennent à un moment particulièrement délicat pour Manchester United, qui a subi une lourde défaite 4-0 face à Liverpool pour la première de Pochettino à la tête du staff technique. Un résultat qui a fait reculer le club à l'avant-dernière place du classement de Premier League.

Le technicien argentin n'a pas hésité à reconnaître la gravité de la situation, admettant que son équipe était désormais menacée de relégation. Un scénario catastrophe qui se produirait pour la première fois depuis 53 ans et qui accentue la pression sur la direction et le staff technique avant l'ouverture du mercato hivernal.

Selon le rapport, United ne devrait pas recruter plus de deux joueurs en janvier, dont l'un pourrait arriver sous forme de prêt. Les sources du journal n'excluent toutefois pas que le club prenne des risques et augmente ses dépenses si la menace de relégation devenait réelle.

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Manchester United devra néanmoins gérer ses ressources financières avec prudence afin de ne pas dépasser les limites de dépenses imposées, ce qui complique encore la mission de Pochettino pour combler les lacunes de son effectif.

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La défense et l'attaque en tête des priorités de Pochettino

La défaite contre Liverpool a mis en évidence le besoin pressant de Manchester United de renforcer l'axe de sa défense, et Nathan Collins, défenseur de Brentford, s'est imposé comme l'un des principaux candidats pour rejoindre l'équipe.

Collins devance dans la liste des cibles potentielles Calvin Bassey, défenseur de Fulham, qui devrait prolonger son contrat avec son club, et Jarrad Branthwaite, joueur d'Everton, dont la valeur marchande dépasse 70 millions de livres sterling, ce qui rend son recrutement compliqué avec un budget aussi limité.

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Les besoins de Pochettino ne s'arrêtent pas à l'axe de la défense : il souhaite également recruter un latéral gauche, le club n'ayant pas réussi à trouver un remplaçant adéquat à Luke Shaw lors du dernier mercato estival.

Manchester United avait alors été associé à Alejandro Balde, joueur du FC Barcelone, et à Rayan Aït-Nouri, joueur de Manchester City, et ce duo pourrait revenir dans le viseur du club lors du mercato de janvier.

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En attaque, le technicien argentin cherche un nouvel avant-centre, d'autant que la blessure au tibia de Benjamin Šeško a réduit les options offensives de l'équipe jusqu'au début de la nouvelle année.

Parmi les candidats figurent Folarin Balogun, attaquant de Monaco, qui a déjà travaillé sous les ordres de Pochettino en sélection américaine, ainsi que Dominic Calvert-Lewin, attaquant de Leeds, et Ivan Toney, ancien attaquant de Brentford et actuel joueur d'Al-Ahli, en Arabie saoudite.

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Mais les obstacles financiers s'imposent de nouveau : Toney perçoit un salaire hebdomadaire de 500 000 livres sterling, un montant hors de portée pour United, tandis que Leeds cherche à prolonger le contrat de Calvert-Lewin, qui touche actuellement 180 000 livres sterling par semaine.

United passe à l'offensive contre l'expulsion de Leny Yoro

Par ailleurs, Manchester United a déposé un appel officiel auprès de la Fédération anglaise de football contre le carton rouge reçu par son défenseur Leny Yoro lors du match face à Liverpool.

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Le joueur français a été expulsé à la 8e minute de la rencontre par l'arbitre Sam Barrott, après une intervention sur Alexander Isak à proximité de la surface de réparation, avant que Dominik Szoboszlai ne profite du coup franc consécutif à la faute pour ouvrir le score pour Liverpool.

United conteste fermement la décision, estimant que Yoro n'a pas privé Isak d'une occasion de but manifeste et soulignant que le gardien Senne Lammens était en mesure d'atteindre le ballon avant l'attaquant suédois.

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Le club espère que son appel sera accepté et que la suspension d'un match sera levée, afin que le défenseur français puisse disputer la prochaine rencontre face à Brentford, prévue samedi à Old Trafford.