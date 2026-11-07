Milan dispute un test important à l'extérieur en se déplaçant chez le Genoa, demain dimanche, sur la pelouse du stade Luigi Ferraris, dans le cadre de la onzième journée du Championnat d'Italie, un affrontement qui recèle de nombreux défis et des chiffres marquants pour les deux équipes.

Les Rossoneri abordent la rencontre forts d'un bilan remarquable face au Genoa, en plus d'une série de résultats positifs à l'extérieur, mais se heurtent à un adversaire qui traverse une période de regain de forme après trois victoires consécutives dans la compétition, et qui aspire à poursuivre son réveil et à réaliser une performance absente depuis des années.

Dans ce contexte, le réseau de statistiques « Opta » a passé en revue les chiffres et faits marquants liés à la rencontre attendue, qui révèlent la supériorité historique de Milan, les ambitions du Genoa, ainsi que l'éclat de plusieurs vedettes.

Le bilan de Milan face au Genoa

- Milan n'a pas connu la défaite lors de ses 10 derniers affrontements face au Genoa en Championnat d'Italie, avec 6 victoires et 4 matches nuls. Depuis la saison 2020-2021, le Genoa est la deuxième équipe la plus affrontée par les Rossoneri sans qu'ils ne subissent la moindre défaite dans la compétition, à égalité avec d'autres équipes, derrière l'Hellas Vérone qu'ils ont affronté à 12 reprises sans défaite.

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- Milan s'est imposé lors de ses 4 derniers matches joués à l'extérieur face au Genoa en Championnat d'Italie. Les Rossoneri ne possèdent actuellement une plus longue série de victoires à l'extérieur dans la compétition que face à trois équipes : l'Hellas Vérone (7 victoires), Messine (5 victoires) et Pise (5 victoires).

- Milan a inscrit 21 buts lors de ses 10 premiers matches en Championnat d'Italie cette saison. La dernière fois qu'un entraîneur des Rossoneri avait réalisé un meilleur bilan offensif après les 11 premiers matches de la compétition remontait à Cesare Maldini en 1972, lorsque l'équipe avait marqué 25 buts.

- Milan a obtenu deux victoires et 3 matches nuls lors de ses 5 premiers matches disputés à l'extérieur en Championnat d'Italie cette saison. Les Rossoneri avaient déjà évité la défaite lors de leurs 6 premiers matches à l'extérieur au cours d'une même saison à 3 reprises, entre les saisons 2020-2021 et 2025-2026, soit le même nombre que l'Inter et Naples. Milan peut détenir seul le record en tant que seule équipe à réaliser cette performance 4 fois durant cette période, s'il poursuit sa série lors de la saison en cours.

Le Genoa en quête d'une performance absente depuis 2009

- Le Genoa a remporté ses 3 derniers matches en Championnat d'Italie et aspire à poursuivre ses victoires face à Milan. La dernière fois que les Rossoblù avaient réussi à enchaîner 4 victoires consécutives au cours d'une même saison dans la compétition remontait aux mois de mars et avril 2009.

- Le Genoa s'est imposé lors de 3 de ses 6 premiers matches disputés à domicile en Championnat d'Italie cette saison, pour un match nul et deux défaites. L'équipe n'avait plus réalisé 4 victoires lors de ses 7 premiers matches à domicile dans la compétition depuis la saison 2015-2016, lorsque Gian Piero Gasperini en assurait la direction technique.

- Le Genoa a inscrit 4 buts durant les 15 premières minutes de ses matches en Championnat d'Italie cette saison, soit le même nombre que les équipes de Frosinone, l'Atalanta, la Lazio et la Roma, tandis que Milan est en tête de cette statistique avec 5 buts marqués. En revanche, le Genoa se distingue par une singularité négative marquante, puisqu'il n'a inscrit aucun but durant les 15 dernières minutes de ses matches, alors que Milan s'est contenté d'un seul but sur la même période.

Des vedettes sous la loupe

- Stephan El Shaarawy continue d'afficher des niveaux remarquables, après avoir délivré une passe décisive lors de chacun de ses deux derniers matches en Championnat d'Italie. Le joueur avait disputé 83 matches sous le maillot de Milan dans la compétition, inscrivant 21 buts. S'il parvient à contribuer à un but lors de la rencontre de demain, il deviendra, à 34 ans et 12 jours, le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire du Genoa à réaliser une contribution offensive lors de 3 matches consécutifs en championnat depuis la saison 2004-2005, derrière Domenico Criscito, qui avait réalisé cette performance en 2021 à 34 ans et 269 jours.

- Adrien Rabiot réalise une saison exceptionnelle, après avoir inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 8 premiers matches en Championnat d'Italie cette saison. Le dernier milieu de terrain à avoir réalisé un meilleur bilan lors des 9 premiers matches d'une même saison dans la compétition était Sergej Milinković-Savić lors de la saison 2022-2023, après avoir contribué à 10 buts, avec 3 buts et 7 passes décisives. La vedette française a également contribué à au moins un but lors de ses 5 derniers matches, et aucun milieu de terrain de Milan n'avait réalisé une meilleure série depuis Kaká en 2004, lorsqu'il avait contribué à 7 buts consécutifs.

- Diego Moreira continue d'écrire un début exceptionnel avec Milan, après avoir contribué à 7 buts lors de ses 6 premiers matches en Championnat d'Italie, avec 4 buts et 3 passes décisives. Depuis la saison 2004-2005, aucun autre joueur n'avait réussi à contribuer à un nombre plus élevé de buts lors de ses six premiers matches avec les Rossoneri, égalant ainsi le record détenu par Mario Balotelli en 2013. Par ailleurs, aucun joueur n'avait auparavant franchi le cap de la contribution à 7 buts lors de ses 7 premiers matches avec l'équipe.