Le Barça aborde son duel européen face à Aston Villa au cœur de calculs techniques complexes, les absences défensives s'étant imposées dans les choix de l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui se retrouve face à plus d'un point d'interrogation, notamment concernant les postes de latéral droit et de latéral gauche, dans un contexte marqué par les nombreuses blessures et le peu d'options disponibles.

Le stade Spotify Camp Nou accueille ce mardi un duel très attendu entre le Barça et Aston Villa, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, un match au cours duquel le club catalan cherche à retrouver son équilibre continental et à éviter de continuer à encaisser des buts.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que Flick disputerait la rencontre privé de tous ses joueurs blessés, ce qui l'oblige à chercher des solutions parmi les éléments disponibles, en particulier en défense, qui représente la plus grande source d'inquiétude avant le duel.

Le poste de latéral apparaît comme la plus grande énigme pour l'entraîneur allemand, car il n'a pas encore tranché quant à savoir s'il accordera sa confiance à Baldé pour une titularisation, ou s'il reviendra à l'option Fariñas à droite et João Cancelo à gauche, pour épauler le duo Cubarsí et Gerard Martín dans l'axe de la défense, avec le maintien de Juan García dans les cages.

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Flick avait laissé la porte ouverte à la possibilité de replacer l'un des joueurs au poste de latéral gauche, après avoir indiqué dans ses déclarations d'hier qu'il n'écartait pas le retour du joueur de Sant Andreu de la Barca à ce poste, ce qui accentue le flou autour de l'identité du quatuor défensif qui débutera la rencontre.

Cette question revêt une importance supplémentaire, compte tenu des difficultés défensives du Barça sur le plan européen, le club ayant encaissé des buts lors de ses 17 derniers matches consécutifs dans la compétition continentale, ce qui fait du duel face à Aston Villa un nouveau test de la capacité de Flick à trouver l'équilibre requis entre défense et attaque.

Au-delà de la défense, l'entraîneur allemand ne devrait pas apporter beaucoup de changements aux autres postes de la composition, les prévisions évoquant un recours à Pedri et Rodri au milieu de terrain, devant eux Fermín López au poste de meneur de jeu, avec Gordon sur l'aile gauche, Lamine Yamal à droite et Raphinha en pointe.

Dans le même temps, Flick continue d'accorder sa confiance aux jeunes talents, après avoir fait appel au trio Álex Campos, Guille Víctor et Hamza, avec la perspective de les voir rester dans les plans de l'équipe lors de la prochaine période.

Les entraînements ont également vu la participation du gardien Iker Rodríguez, aux côtés d'Oriol Jorén, qui a remplacé Ibrahima Toncara, ce dernier ayant rejoint l'équipe des moins de 19 ans pour disputer la Youth League, après n'avoir pas rempli les conditions d'éligibilité fixées par l'Union européenne de football (UEFA) pour intégrer l'équipe réserve.

Le duel face à Aston Villa intervient au début d'une semaine cruciale pour le Barça, le club ayant un autre rendez-vous relevé dimanche prochain face à l'Atlético Madrid au stade Wanda Metropolitano, une rencontre qui pourrait avoir des répercussions directes sur la lutte pour la tête du championnat espagnol, avant la trêve internationale.

Entre un test européen face à Aston Villa et un duel national très attendu contre l'Atlético Madrid, Flick se retrouve face à deux étapes importantes pour évaluer les ambitions de son équipe, mais le début se fera au Camp Nou, où le Barça doit surmonter sa crise défensive et en sortir avec un résultat qui renforce sa position en Ligue des champions.