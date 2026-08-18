Un casse-tête à trois têtes tourmente Mourinho au Real Madrid

Le Portugais José Mourinho affronte son premier véritable test tactique avant le coup d'envoi de la nouvelle saison avec le Real Madrid, la composition du milieu de terrain s'étant transformée en principal casse-tête pour l'entraîneur, lui qui souhaite tirer parti du trio Jude Bellingham, Arda Güler et Bernardo Silva dans le onze de départ.

Le quotidien espagnol « Marca » a révélé que Mourinho cherche encore la meilleure formule pour trouver l'équilibre entre puissance offensive et solidité défensive, d'autant que Bellingham et Güler préfèrent évoluer au poste de meneur de jeu, tandis que Bernardo Silva devrait occuper le rôle du milieu doté d'une touche technique et de la maîtrise du rythme.

Le journal estime que le problème ne réside pas dans la qualité des joueurs, mais dans la manière de les faire cohabiter sans rompre l'équilibre, le staff technique craignant que le fait de s'appuyer sur trois joueurs à vocation offensive n'offre aux adversaires davantage d'espaces au milieu de terrain.

Bellingham constitue la première option pour évoluer derrière Kylian Mbappé, en raison de son statut au sein de l'équipe et de sa capacité à se projeter dans la surface et à marquer des buts, mais la préparation a également montré qu'Arda Güler affiche son meilleur niveau à ce même poste, et la grande complicité qui le lie à Mbappé lui confère un avantage offensif évident.

Dans le même temps, Mourinho envisage de s'appuyer sur Bernardo Silva comme milieu chargé de la construction du jeu depuis la profondeur, ce qui fait de l'alignement simultané du trio un défi tactique qui exige la présence d'un milieu défensif de récupération capable de couvrir les espaces, tel que Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga.

« Marca » a affirmé que l'entraîneur portugais sait que la saison est longue et connaîtra de nombreux changements, mais qu'il cherche encore l'équation qui lui permettra de tirer parti de l'important potentiel offensif du trio, sans que le Real Madrid ne perde son équilibre défensif.

Le casse-tête du milieu de terrain demeure l'un des dossiers majeurs que Mourinho s'attachera à trancher au coup d'envoi de la saison, d'autant que sa réussite à trouver la combinaison adéquate pourrait être la clé pour rivaliser sur tous les tableaux.

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