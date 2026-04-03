Alors que la fin de la saison approche, le FC Barcelone est confronté à un défi de taille en attaque, car l'un de ses joueurs vedettes, que ce soit Ferran Torres ou Robert Lewandowski, devrait quitter le club.

Face à ces changements attendus, le club catalan recherche un attaquant pur, capable de faire la différence et de renforcer l'attaque avec plus d'efficacité.

Bien que Julian Álvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, reste la cible privilégiée de la direction du FC Barcelone, la difficulté de conclure un accord avec les Rojiblancos pousse les Blaugranas à rechercher des alternatives plus réalistes et plus rentables.

Dans ce contexte, le journal espagnol « Sport » a révélé que Barcelone suivait de près le jeune prodige Christian Koufan, attaquant du Bayer Leverkusen et de la sélection camerounaise.

Koufan (19 ans) s'est fortement illustré lors de son passage à Albaseti en deuxième division espagnole, où il a impressionné tout le monde par son style de jeu direct et audacieux, ainsi que par sa capacité à marquer des buts avec une grande aisance.

Le Bayer Leverkusen a réussi à le recruter l'été dernier pour seulement 5 millions d'euros, après une concurrence acharnée de la part de plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid qui souhaitait vivement le recruter.

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Kouvan est considéré comme le successeur potentiel de la légende camerounaise Samuel Eto'o, qui a laissé une empreinte inoubliable dans l'histoire de Barcelone.

Le joueur se distingue par sa vitesse, sa puissance physique et son intelligence tactique malgré son jeune âge, ce qui en fait une cible attractive pour les grands clubs européens.

Dans des déclarations précédentes, l'agent de Kovan a confirmé l'intérêt réel d'Arsenal, affirmant : « L'intérêt d'Arsenal est très sérieux, l'entraîneur Mikel Arteta apprécie beaucoup le joueur, et d'autres clubs sont également intéressés, mais il est encore trop tôt pour parler de son avenir. »