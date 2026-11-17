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Michael Owen est convaincu que Mauricio Pochettino possède les qualités d’entraîneur nécessaires pour relancer la carrière de Marcus Rashford, qui marque le pas à Old Trafford. L’ancien attaquant de Manchester United estime que la nomination du technicien argentin pourrait permettre à l’international anglais de retrouver des couleurs après une période difficile.

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Pochettino, l’homme qui peut relancer Rashford

L’arrivée de Pochettino à Old Trafford a fait renaître l’espoir pour Rashford, qui traverse une longue période de méforme. Après un prêt à Barcelone la saison dernière, le joueur de 29 ans est revenu à Manchester United, mais a connu de grandes difficultés sous les ordres de Michael Carrick. Pour ne rien arranger, Rashford n’a toujours pas marqué en Premier League cette saison et a manqué les cinq derniers matches sous le précédent entraîneur en raison d’une blessure persistante à la hanche.

Owen estime que l’ancien entraîneur de Tottenham est le candidat idéal pour mener cette relance. « Plusieurs ont essayé », a expliqué Owen à Metro. « C’est très difficile à dire. C’est la question à un million de dollars. Chacun a son avis, mais Poch a la réputation de faire éclore des joueurs, de jeunes joueurs, et de relancer des joueurs. C’est un entraîneur de premier plan. Il a de l’expérience et a fait ses preuves à différents niveaux. Il aurait donc autant de chances que n’importe qui de relancer certains joueurs. Ce n’est pas comme si Rashford avait été mauvais depuis son arrivée à Manchester United, il s’en est plutôt bien sorti, mais je suis sûr qu’il peut encore faire mieux et que Pochettino pourrait être un bon profil pour lui. »

Le dilemme Bruno Fernandes

Si l’attention se porte sur l’attaque, Owen s’est également exprimé sans détour sur l’avenir du capitaine du club, Bruno Fernandes. Le milieu portugais a récemment fait parler de lui en refusant la dernière proposition de contrat du club, alimentant les rumeurs selon lesquelles Manchester United pourrait chercher à tirer profit d’une vente de son joueur phare.

Interrogé sur les spéculations entourant le capitaine, Owen a clairement affirmé que Fernandes était trop important pour que le club s’en sépare. « Manchester United n’a pas le luxe de compter 20 joueurs de classe mondiale », a ajouté l’ancien Ballon d’Or.

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« Il en a probablement une petite poignée, et Fernandes en fait partie. À quel point voulez-vous affaiblir l’équipe ? Il faut construire autour des bons joueurs que vous avez déjà. Je sais qu’il a un peu trop parlé ces derniers temps. Il n’est probablement pas très populaire en ce moment, mais il a sans doute été la seule éclaircie dans cette équipe de Manchester United depuis huit ans environ. Donc non, je ne le vendrais certainement pas. »

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Construire l’avenir à Old Trafford

Getty Images

La tâche qui attend Pochettino est immense : il doit stabiliser une équipe en difficulté depuis un certain temps. À l’approche du mois de janvier, l’Argentin évaluera probablement quels joueurs de l’effectif actuel peuvent s’adapter à son style de jeu très intense et lesquels devront être remplacés.

Les propos d’Owen témoignent d’un sentiment plus large : Manchester United ne peut pas se permettre de continuer à perdre ses joueurs les plus influents s’il veut retrouver l’élite européenne. Alors que la situation de Fernandes reste en suspens, Pochettino devra gérer efficacement les équilibres du vestiaire. S’il parvient à assurer l’avenir de son capitaine tout en retrouvant le Rashford qui faisait autrefois trembler les défenses du continent, la nouvelle ère à Old Trafford pourrait démarrer sur les chapeaux de roue.