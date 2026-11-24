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Le Barça a intensifié son suivi du Portugais Gustavo Varela, attaquant de Monza, devenu l'un des talents émergents les plus en vue de Serie A cette saison grâce à des performances remarquables et à des statistiques offensives exceptionnelles, qui ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens.

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Le Barça figure parmi les principaux clubs qui suivent l'évolution du jeune attaquant, né en 2005, qui s'est imposé avec force en Serie A grâce à ses remarquables qualités de buteur.

Selon Sky Sport Italia, des recruteurs du club catalan ont assisté au match entre Monza et la Fiorentina, au cours duquel Varela a de nouveau fait étalage de son potentiel en inscrivant un doublé.

Son second but a particulièrement marqué les esprits : une superbe talonnade, qui a révélé l'étendue de son talent technique et confirmé son efficacité offensive ainsi que sa forte personnalité sur le terrain.

L'attaquant portugais porte ainsi son total à 11 buts en 11 matchs de Serie A, et à 13 buts en 12 matchs officiels toutes compétitions confondues cette saison.

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Seul Donyell Malen, qui affiche un meilleur ratio, le devance au classement des buteurs de Serie A.

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Une forte concurrence

Toujours selon Sky Sport Italia, le Barça n'est pas le seul club à avoir intensifié son suivi de Varela : l'Inter Milan observe le joueur depuis un certain temps, tandis que, selon certaines informations, Naples a déjà pris de premiers contacts avec son agent.

La Juventus et Arsenal suivent également l'évolution de l'attaquant portugais, alors que l'intérêt de plusieurs grands clubs pour ses services ne cesse de croître.

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L'agent du joueur doit se rendre en Italie la semaine prochaine pour rencontrer les dirigeants sportifs de Monza et discuter de la situation de l'attaquant, dont la valeur marchande a considérablement augmenté en quelques mois seulement.

Le prix du transfert

De son côté, le journal portugais A Bola a révélé davantage de détails sur cette éventuelle opération : Pedro Obiang, directeur sportif de Monza, a reconnu que le club italien recevait de nombreuses offres pour l'attaquant et qu'il était prêt à les étudier.

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Il a ajouté qu'un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros pourrait constituer une base de départ appropriée pour entamer les négociations, même si la concurrence croissante autour du joueur pourrait faire considérablement grimper le prix.

Monza avait réalisé une excellente affaire l'été dernier en recrutant Varela en provenance de Benfica pour seulement 2 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des bonus liés aux performances.

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Le club portugais a conservé 20 % des bénéfices sur toute future revente du joueur, ce qui l'incite lui aussi à suivre de très près les mouvements autour de l'attaquant.

Les performances exceptionnelles de Varela lui ont également ouvert les portes de la sélection A du Portugal : il a été convoqué, mais n'a pas encore disputé son premier match international.

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Le Barça continue de prospecter le marché des transferts à la recherche de jeunes attaquants dotés d'un grand sens du but et d'une belle marge de progression, des qualités que possède Varela.

Contrairement à d'autres noms figurant sur la liste des cibles du club catalan, l'attaquant portugais pourrait, pour l'heure, rester dans des limites financières relativement abordables pour le Barça.

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La direction sportive du club ne souhaite pas relâcher sa surveillance sur l'un des attaquants les plus prometteurs du football européen, d'autant plus au vu de ses performances et de l'intérêt croissant qu'il suscite.