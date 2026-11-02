Le calendrier pourrait difficilement être plus impitoyable. Lors du match au sommet de Bundesliga contre le Borussia Dortmund, conclu sur un score de 2-2, le Bayern Munich a perdu plusieurs joueurs sur blessure. Et qui l’attend mardi pour son prochain match ? L’Atlético de Madrid, réputé pour être l’une des équipes les plus dures d’Europe. Après deux matches nuls contre le Viking Stavanger et Arsenal, les Munichois ont impérativement besoin d’une victoire pour obtenir leur qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La situation de l’effectif est particulièrement préoccupante en attaque : quatre des sept professionnels confirmés sont assurément forfait, et la présence d’un cinquième est incertaine. Luis Diaz (déchirure d’un faisceau musculaire) ne devrait revenir que fin novembre, tandis que Jamal Musiala (déchirure de fibres musculaires) devrait faire son retour samedi prochain contre le FSV Mayence 05. Face au BVB, Ismael Saibari et Serge Gnabry ont dû être remplacés dès la première mi-temps. Dimanche, le Bayern Munich a communiqué leurs diagnostics.

Saibari souffre d’une déchirure du ligament de la syndesmose de la cheville droite et devrait manquer environ trois mois de compétition. Gnabry a subi une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche ; son indisponibilité devrait durer un à deux mois. Michael Olise a lui aussi quitté le terrain diminué contre le BVB, en raison de problèmes au genou. Le Bayern Munich n’a donné aucune précision à son sujet et sa participation au match contre l’Atlético est incertaine.

Si Olise est également absent, il ne restera que l’avant-centre Harry Kane, auteur d’une prestation globalement malheureuse contre le BVB, au cours de laquelle il a même manqué un penalty, et Lennart Karl, qui fait actuellement l’objet de vifs débats, a raté l’occasion de donner la victoire à son équipe dans le temps additionnel face au BVB et peine à retrouver sa forme.

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Bayern Munich : quelles options reste-t-il à Aaron Danks en attaque ?

Dans le 4-2-3-1 munichois, deux places seraient alors à pourvoir en attaque. L’entraîneur principal par intérim Aaron Danks devrait d’abord y aligner des joueurs à vocation défensive. Alphonso Davies pourrait débuter sur l’aile gauche, Nathaniel Brown ou Tom Bischof au poste de numéro 10.

En cette période où l’effectif est particulièrement amoindri, le Bayern Munich bénéficie de la polyvalence de nombreux joueurs. La direction sportive, autour de Max Eberl, peut y voir une confirmation du bien-fondé de sa politique de transferts. Il en va de même pour le staff technique, qui teste régulièrement ses joueurs à différents postes. Les rôles envisagés n’auraient rien d’inédit pour Davies, Brown et Bischof. Konrad Laimer est lui aussi un exemple de polyvalence : en l’absence de Joshua Kimmich et d’Aleksandar Pavlovic, il a récemment joué au milieu de terrain, a brillé au poste d’arrière droit contre le BVB et peut également évoluer à gauche.

Le Bayern devrait donc encore pouvoir composer un onze de départ à peu près convenable contre l’Atlético. Le problème, c’est que Danks n’aurait ensuite guère de marge de manœuvre, que ce soit pour répondre à d’éventuelles blessures ou à l’évolution du match. Ses options confirmées sur le banc : Bischof ou Brown, selon celui qui débutera, les défenseurs Hiroki Ito, Sacha Boey et Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. S’y ajoutent les jeunes talents David Santos Daiber et Tim Binder, régulièrement convoqués dans le groupe ces derniers temps.

Danks se souviendra peut-être aussi de l’un des joueurs qui s’était distingué pendant la préparation et fera appel à Bastian Assomo. L’avant-centre, âgé de seulement 16 ans, s’était alors fait remarquer par des prestations étonnamment mûres et pleines de fraîcheur, inscrivant même deux buts. Samedi, Assomo a signé un doublé lors du spectaculaire match nul 5-5 de la réserve du club contre le TSV Landsberg. Il attend toujours sa première convocation dans le groupe professionnel cette saison et constituerait au moins une option intéressante à faire entrer en cours de match.

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Le Bayern Munich doit-il se renforcer lors du mercato hivernal ?

Le gardien Jonas Urbig est lui aussi sorti diminué du match contre le BVB. Après son choc avec Carney Chukwuemeka, Urbig, selon les mots d’Eberl, « n’avait pas vraiment l’air de se rendre à un mariage ». De son côté, le gardien titulaire Manuel Neuer espère tout de même faire son retour contre l’Atlético. « Je l’espère », a-t-il déclaré en quittant l’Arena.

Face à cette série d’absences, le match contre Dortmund a relancé le débat attendu sur la taille réduite de l’effectif et sur l’opportunité de l’étoffer par des transferts cet hiver. Pour le président du directoire Jan-Christian Dreesen, la question arrive « trop tôt ». Eberl a ajouté : « Ce n’est pas comme si cinq joueurs allaient maintenant être absents pendant six mois. » Mais, pour ne pas tenter le sort, il s’est aussitôt donné un coup de poing sur le front. Le club avait par ailleurs délibérément opté pour un effectif réduit afin d’offrir à ses jeunes talents la possibilité de percer au plus haut niveau. La saison dernière, c’était Karl. Maintenant, ce sera peut-être Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Kane parvient même à voir un aspect positif dans cette situation dramatique : « Il vaut mieux que cela arrive maintenant plutôt qu’en mars ou en avril. Bien sûr, on espère que cela n’arrivera jamais. Mais l’histoire du football nous apprend que les blessures surviennent toujours. » Avec toute la malchance que connaît actuellement le Bayern Munich, une bonne dose de chance pourrait bien s’accumuler en vue de la phase décisive de la saison. Car les blessures ne sont pas les seules à freiner les Munichois. S’y ajoutent d’autres événements dramatiques, comme l’irritation des méninges de l’entraîneur Vincent Kompany et la mort du père de Kimmich.