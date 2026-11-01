L'Union européenne de football a annoncé la désignation de l'arbitre italien Davide Massa pour diriger la rencontre entre le Barça et Aston Villa, prévue le mardi 3 novembre au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'édition 2026-2027.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Massa dirigera cette confrontation tant attendue, assisté de ses compatriotes Alessio Berti et Filippo Meli comme arbitres assistants, tandis que Fabio Maresca assumera le rôle de quatrième arbitre.

L'Allemand Bastian Dankert sera responsable de l'assistance vidéo à l'arbitrage, secondé par le Suisse Lukas Fähndrich.

Un deuxième duel

Ce sera la deuxième fois que Davide Massa dirigera un match du Barça, après avoir déjà conduit le club catalan à la victoire contre l'Eintracht Francfort sur le score de 2-1, la saison dernière, au stade Spotify Camp Nou.

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Le Barça n'avait pas livré une prestation étincelante lors de ce match, mais il était parvenu à renverser son retard grâce à un doublé signé Jules Koundé.

Après trois journées de la phase de ligue, Aston Villa poursuit son parcours avec un sans-faute, figurant parmi le groupe des équipes ayant remporté tous leurs matchs, aux côtés du Paris Saint-Germain, de Liverpool et du Real Madrid et du Real Betis.

De son côté, le Barça a entamé son parcours européen par deux victoires, avant de subir la défaite lors de la dernière journée au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.

Hansi Flick et ses joueurs, qui ont retrouvé leur meilleur niveau lors de la rencontre contre Alavés samedi dernier, cherchent à profiter de la visite de l'équipe anglaise au stade Spotify Camp Nou pour renouer avec le chemin des victoires en Ligue des champions et franchir un nouveau pas vers la qualification directe pour les huitièmes de finale.