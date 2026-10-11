La commission des arbitres de l'UEFA a annoncé la désignation de l'arbitre italien Marco Guida pour diriger la rencontre entre le Barça et Galatasaray, prévue mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, au stade Ali Sami Yen à Istanbul.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Marco Guida, âgé de 45 ans, officiera lors de ce choc très attendu, assisté par son compatriote italien Marco Di Bello dans la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Guida est actuellement l'un des arbitres les plus expérimentés du football italien, lui qui a débuté sa carrière arbitrale en 2010 avant d'obtenir le badge international en 2014.

Barcelone - Galatasaray sera le troisième match dirigé par Guida cette saison dans les compétitions européennes, et le deuxième en Ligue des champions, lui qui avait déjà officié lors d'une rencontre des tours préliminaires de l'épreuve.

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Ce sera également la troisième fois que l'arbitre italien dirige un match du Barça en compétitions européennes, sans que le club catalan n'ait réussi à s'imposer lors des deux précédentes rencontres sous sa direction.

La dernière confrontation que Guida avait arbitrée pour Barcelone remonte à la saison passée, lors du match aller des huitièmes de finale, quand le club catalan avait fait match nul 1-1 face à Newcastle United en Angleterre.

La première, elle, renvoie au déplacement du Barça sur la pelouse du Royal Antwerp, en Belgique, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023, lorsque le club catalan s'était incliné 3-2, le 13 décembre 2022.

En revanche, Guida a dirigé deux matches de Galatasaray par le passé, le club turc y ayant signé une victoire et concédé une défaite.

Le dernier match arbitré par l'Italien pour Galatasaray était face à l'Eintracht Francfort lors de la phase de ligue de la Ligue des champions la saison dernière, et s'était soldé par une défaite 5-1 du club turc.



