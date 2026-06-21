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Un arbitre européen a été désigné pour diriger la rencontre entre le Maroc et Haïti

Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Coupe du monde
Écosse vs Brésil
Écosse
Brésil
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La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre néerlandais Danny Makkelie pour diriger la rencontre Maroc-Haïti, qui clôturera la phase de groupes de la Coupe du monde.

Le Maroc compte actuellement quatre points, récoltés après son match nul 1-1 face au Brésil et sa victoire 1-0 contre l’Écosse.

Haïti, de son côté, reste à zéro point après deux défaites : 0-1 contre l’Écosse et 0-3 face au Brésil.

La FIFA a confirmé sur son compte X que Makkelie sera assisté par Hesl Steegstra et Jan de Vries, tandis que João Pinheiro officiera comme quatrième arbitre.

De son côté, le Mexicain César Ramos a été désigné pour diriger le match Brésil-Écosse.

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Le Brésil occupe actuellement la première place du groupe C avec 4 points, devant le Maroc à la différence de buts.

L’Écosse occupe la troisième place avec 3 points, tandis que Haïti ferme la marche sans aucun point.

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