Les tensions ont commencé à monter avant le Clasico entre le Real Madrid et le Barça, après que la chaîne du club madrilène a lancé une offensive contre les décisions arbitrales, accusant les arbitres de traiter les deux équipes de manière différente, un mouvement qui intervient à quelques jours du choc attendu sur la pelouse du « Spotify Camp Nou ».

Bien que le corps arbitral qui dirigera la rencontre de dimanche n'ait pas encore été annoncé, la chaîne du Real Madrid a consacré un long reportage à l'examen de situations arbitrales controversées, incluant des cartons rouges, des buts refusés et des penalties, que ce soit lors des précédents Clasicos ou lors des matches des deux équipes face à d'autres adversaires.

Selon ce qu'a rapporté le journal « Mundo Deportivo », la chaîne a estimé que le Real Madrid est la partie la plus lésée par les décisions arbitrales, considérant que le Barça bénéficie d'un traitement différent, dans un discours qui place l'arbitrage sous les projecteurs avant l'un des matches les plus sensibles de la saison.

Un « traitement exceptionnel » pour le Barça ?

Parmi les points saillants du reportage, la chaîne madrilène a déclaré : « La conclusion est claire, la manière dont les arbitres traitent le Barça diffère de celle dont ils traitent le Real Madrid, et notre club finit toujours par être la partie la plus lésée. »

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La chaîne a également durci son ton en évoquant le niveau de l'arbitrage dans les matches disputés par l'équipe catalane, affirmant : « Le niveau de l'arbitrage en faveur du Barça est remarquable, que ce soit lors des Clasicos ou même avant, comme on l'a vu ces dernières semaines. »

Le reportage ne s'est pas arrêté aux décisions sur le terrain, mais a également abordé ce qu'il a qualifié de différence de traitement personnel dont bénéficient les joueurs des deux équipes de la part des arbitres, considérant que les joueurs du Barça reçoivent un traitement plus clément.

La chaîne a ajouté dans ce contexte qu'un joueur « bénéficie d'un traitement exceptionnel s'il joue pour le Barça », avant de laisser entendre l'existence de ce qu'elle a décrit comme un « arbitrage sur commande » en faveur des joueurs de l'équipe catalane.

Une offensive qui s'étend à l'assistance vidéo

La chaîne du Real Madrid n'a pas limité ses critiques aux arbitres de terrain, mais les a également étendues à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), évoquant à plusieurs reprises l'existence de ce qu'elle a appelé une « assistance vidéo sur commande » en faveur du Barça.

La chaîne a conclu son reportage en soulignant que cette atmosphère précède le Clasico, considérant que le Barça aborde la rencontre dans ce qu'elle a qualifié de traitement arbitral préférentiel par rapport à son rival madrilène.