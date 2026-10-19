L'analyste espagnol Siqui Rodríguez a attaqué le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après la victoire de la Maison Blanche face à Séville sur le score de 4-1 en Liga.

Le journal Sport a publié les déclarations de Siqui Rodríguez, lors de l'émission Què t'hi jugues sur la radio Cadena SER, au sujet du Real Madrid et du Barça.

Siqui Rodríguez a déclaré : « C'est la semaine du Clásico, et elle est également ponctuée de deux grands matches en Ligue des champions. En plus de cela, malheureusement, on va beaucoup parler des arbitres. »

Il a poursuivi : « José Mourinho a beaucoup de culot, et il a une grande audace lorsqu'il fait des déclarations. Hier, Mourinho n'a pas vu l'image d'Arda Güler. Et Luis García Plaza, l'entraîneur de Séville, s'est chargé lui-même d'expliquer ce qui lui est arrivé. »

Il a ajouté : « Celui qui ne veut pas voir le coup de coude asséné par Güler nous prend pour des idiots. »

Il a souligné : « Le résultat est trompeur, même si le Real Madrid a livré de bonnes périodes de jeu, et Yann Diomandé a montré que la sanction infligée à Vinícius a été comme un service rendu à l'équipe. »

Il a précisé : « Diomandé pourrait apporter un meilleur équilibre à l'équipe, et sa titularisation semble une option appropriée, car il est pour l'instant meilleur que le joueur brésilien. »

Il a ajouté : « Le Barça a également battu le Real Betis dans un match marqué par une controverse arbitrale. L'entraîneur Manuel Pellegrini a beaucoup protesté, et d'ailleurs il n'accepte pas bien la défaite. »

Il a insisté : « Pellegrini ne l'accepte pas du tout. Il peut sembler un homme poli et respectueux, mais lorsqu'il perd, il se met à lancer des allusions et des critiques indirectes. »

Siqui Rodríguez a commenté l'annulation du but de Giovani Lo Celso, joueur du Real Betis, en disant : « La règle peut vous plaire ou non, mais c'est la règle en vigueur. Si quelqu'un a un problème avec elle, qu'il s'adresse aux instances compétentes et qu'il demande sa modification avant le début de la saison. »

Il a souligné : « Moi aussi j'ai été surpris au début lorsque le but a été annulé, mais quand on vous explique la chose et que vous la regardez, vous comprenez que c'est la règle. Alors, que chacun pleure chez lui. »