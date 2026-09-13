Le Real Madrid a renoué avec la victoire en Liga après son succès 4-1 face au Rayo Vallecano au stade Santiago-Bernabéu.

L'équipe de l'entraîneur José Mourinho a dominé à de nombreuses reprises durant la rencontre et a su exploiter les erreurs précoces pour rendre le résultat quasiment acquis, après avoir bouclé la première période sur un score de 3-0.

Mais il semble que la pause entre les deux mi-temps n'ait pas du tout été bénéfique pour la formation madrilène, car elle a entamé la seconde période de piètre manière. Le Rayo Vallecano en a profité pour réduire l'écart ; l'équipe madrilène a même perdu le ballon au profit de son adversaire pendant de nombreuses minutes. Et malgré la victoire, cela n'a pas été du goût de certains analystes.

Bien que la rencontre se soit conclue par une victoire du Real Madrid 4-1, avec 56 % de possession pour l'équipe, le Rayo Vallecano est parvenu à semer l'inquiétude.

Sur les ondes de la Cadena COPE, le commentateur Poli Rincón a insisté sur ce point, allant jusqu'à s'en montrer agacé.

Le journal Sport a rapporté les propos de Rincón, qui a déclaré : « Mourinho estime que l'équipe s'est effondrée à la 64e minute et que le Rayo Vallecano, comme l'avait fait l'Inter Milan auparavant, a pris le dessus. »

Il a ajouté : « Le Real Madrid ne joue pas au football, et Mourinho ne veut pas jouer au football. »

Poli Rincón a insisté : « Mourinho ne veut pas avoir la possession du ballon. Cela ne me plaît pas. Nous allons gagner le match et nous serons du côté des résultats, mais ce que je vois ne me plaît pas. »

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