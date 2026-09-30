Un accord non respecté : 4 scènes entre Ronaldo et Jesus qui ont déclenché la crise

La crise s'est intensifiée au sein de la sélection du Portugal entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, après que le capitaine de l'équipe a quitté le rassemblement pour se rendre à Madrid, un développement qui ouvre la porte aux interrogations sur la possibilité que ces heures soient les dernières de la star portugaise sous le maillot de la sélection de son pays.

Le journal « Marca » a révélé la chronologie du différend entre Ronaldo et Jesus, expliquant que le capitaine du Portugal n'était pas un joueur ordinaire dans les calculs de la sélection, et que ce qui s'est passé au cours des derniers jours a conduit à une montée des tensions entre les deux parties, jusqu'à la décision de Ronaldo de quitter le rassemblement.

Le début : un accord sur la participation de Ronaldo à deux matchs

L'histoire a commencé lorsque Jorge Jesus a convoqué Cristiano Ronaldo pour les quatre matchs, malgré toutes les rumeurs qui ont précédé l'annonce de la liste.

Selon « Marca », l'entraîneur et le joueur se sont mis d'accord pour que Ronaldo participe au premier match face au pays de Galles, puis au quatrième match face à la Norvège le 4 octobre.

Les choses se sont d'abord déroulées normalement, puisque Ronaldo a été titulaire face au pays de Galles, a disputé les 66 premières minutes et a inscrit un but qui a été refusé pour non-validité.

Jesus change son plan face à la Norvège

Mais les choses ont changé au matin du deuxième match face à la Norvège, qui s'est soldé par une victoire du Portugal 2-1.

Selon le récit de « Marca », Jesus a informé Ronaldo qu'il avait besoin de lui dans le match, et qu'il le ferait peut-être entrer lors des 30 dernières minutes.

Effectivement, alors que le score indiquait un 1-1 à la 51e minute après un but d'Erling Haaland, Ronaldo a commencé à s'échauffer.

Mais le Portugal a pris l'avantage 2-1 à la 54e minute, ce qui a modifié les calculs du match, l'objectif principal devenant de conserver l'avance, et Jesus n'a plus jugé nécessaire l'entrée de Ronaldo.

Le capitaine du Portugal est resté en échauffement pendant environ une demi-heure, mais il n'est pas entré sur le terrain, avant de quitter la pelouse en colère à la fin du match.

Ronaldo absent des entraînements

La crise s'est aggravée le lendemain, après que Ronaldo n'a pas participé à l'entraînement collectif de la sélection.

Selon le journal espagnol, le joueur est resté à l'écart du groupe et s'est rendu à l'hôtel, tandis qu'il a effectué des entraînements individuels en salle de sport.

Les propos de Jesus attisent la colère de Ronaldo

Mais le tournant le plus marquant est survenu lors de la conférence de presse de Jorge Jesus.

Selon « Marca », Ronaldo a suivi les propos de son entraîneur, mais il n'a pas été convaincu par les explications qu'il a fournies au sujet de sa non-participation face à la Norvège.

Jesus avait décrit l'état de Ronaldo comme un simple « moment de frustration qui dure 10, 15 ou 20 secondes », en référence à la réaction du joueur après ne pas avoir été aligné durant le match.

Et au lieu de reprendre les entraînements avec le groupe, Ronaldo a décidé de quitter le rassemblement de la sélection, se préparant à utiliser son avion privé pour rentrer à Madrid, afin d'arriver dans la capitale espagnole le mercredi soir.

Était-ce le dernier match de Ronaldo avec le Portugal ?

Il est encore trop tôt pour affirmer que Ronaldo a pris une décision définitive de prendre sa retraite internationale, d'autant plus que les développements sont encore récents et qu'aucune annonce officielle n'a été faite par le joueur à ce sujet.

Mais son départ du rassemblement de la sélection, sur fond de différend avec Jesus, ouvre la porte à la possibilité que ce soit la fin de sa carrière internationale.

Ronaldo compte actuellement 146 buts en 234 matchs internationaux avec le Portugal, une carrière qui a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection et le détenteur du record du nombre de sélections internationales.

Et la question la plus importante demeure désormais : Ronaldo reviendra-t-il un jour en sélection du Portugal, ou son différend avec Jorge Jesus a-t-il déjà mis un terme à sa carrière internationale ?