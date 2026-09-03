Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-LILLEAFP

Traduit par

Ueda propulse Ancelotti Jr : Lille, une nuit en tête de la Ligue 1

Lille

Un but de l’international japonais Ayase Ueda à la 73e minute, seize minutes après son entrée en jeu, propulse le Lille de Davide Ancelotti en tête de la Ligue 1 pour une nuit, avec 7 points, après deux victoires et un nul : la recrue, arrivée du Feyenoord cet été après avoir terminé meilleur buteur d’Eredivisie, s’est tout de suite montrée décisive à Toulouse en débloquant un match compliqué.

En première période, Giroud et ses coéquipiers souffrent : d’abord la barre du Vénézuélien Casseres, puis le penalty réclamé par les locaux et non accordé par la VAR. En seconde période, le changement qui décide du match : sortie justement de l’ancien joueur de l’AC Milan, entrée d’Ueda, qui marque et lance les Bretons.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google